iPhone-Wechsel? Auf diese Apps müsst ihr aufpassen

Viele von euch werden in den nächsten Tagen ein neues iPhone erhalten und den Wechsel von ihrem bisherigen Gerät auf das neue Modell vollziehen. In der Regel reicht es aus, die genutzten Apps vom alten iPhone zu löschen beziehungsweise auf das neue Gerät zu übertragen. Es gibt hier allerdings Ausnahmen. Wenn ihr diesen Umstand berücksichtigt, könnt ihr euch viel Zeit und Aufwand sparen.

Banking-Apps und Tan-Generatoren

Ganz oben auf unserer Liste jener Apps, die man nicht einfach auf ein anderes Smartphone kopieren kann, stehen Banking-Anwendungen und TAN-Generatoren. Beispielsweise bieten Apps wie „VR SecureGo plus“ von den Volksbanken oder die pushTAN-App der Sparkassen gezielt Optionen an, um die Autorisierung sowie die verbundenen Konten und Kreditkarten zu übertragen. Wenn ihr dies vergesst, wird der Zugang gesperrt und ihr müsst eine erneute Freischaltung beantragen.

Auch Anwendungen, mit deren Hilfe sich Codes für die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) generieren lassen, bieten in der Regel Unterstützung beim Umzug an, sodass man ihre Inhalte und Aktivierung beispielsweise über eine Export-Import-Funktion oder per QR-Code auf das neue Gerät übertragen kann.

Auch Chat-Anwendungen sind ein Sonderfall

Bei Chat-Anwendungen muss man darauf achten, seinen bisherigen Gesprächsverlauf zu sichern, wenn man diesen beim Gerätewechsel behalten möchte. Diese Inhalte sind normalerweise nicht im Standard-Backup eines iPhone enthalten.

Aber auch hier bieten die Anbieter Unterstützung an. WhatsApp erklärt beispielsweise hier, wie man sein Telefon wechselt, ohne vorhandene Daten zu verlieren. Bei Signal könnt ihr hier nachlesen, wie ihr den Wechsel zum neuen iPhone korrekt vollzieht.

Wesentlich kulanter zeigen sich beim Smartphone-Wechsel die Apps von Streaming-Diensten und anderen Abo-Angeboten. Hier genügt es, diese mit den vorhandenen Login-Daten auf dem neuen iPhone zu aktivieren. Abhängig vom Anbieter kann es jedoch sinnvoll sein, das alte Gerät aus dem Benutzerkonto zu entfernen oder sich darauf in der App abzumelden, um das Limit der autorisierbaren Geräte nicht zu überschreiten.

Den Rest erledigt Apples Schnellstart-Funktion

Die oben angesprochenen Punkte müsst ihr unabhängig von der Standardübertragung der vorhandenen Daten auf das neue Gerät beachten. Ansonsten haben wir in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen mit Apples Schnellstart-Funktion gemacht. Ein vollständiges Backup des alten Geräts ist im Vorfeld ohnehin obligatorisch. Hier empfehlen wir, wenn möglich, eine lokale Datensicherung, achtet dabei auch darauf, dass dieser Backup verschlüsselt ist, weil nur dann auch sensible persönliche Daten und App-Passwörter mit gesichert werden.