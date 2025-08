Verspätete Siri-Funktionen: Google provoziert mit Pixel-Werbung

Google hat eine neue Werbekampagne für seine kommende Pixel-10-Serie gestartet und nutzt dabei gezielt die verspäteten Siri-Funktionen von Apple als Angriffspunkt. Im Zentrum der Kritik steht die Ankündigung von Apple, zentrale Funktionen der im vergangenen Jahr vorgestellten „Apple Intelligence“-Initiative erst 2026 auf iPhones verfügbar zu machen.

Die personalisierte Siri, die unter anderem auf kontextbezogene Informationen zugreifen und in Apps agieren können soll, wurde von Apple ursprünglich als eines der Verkaufsargumente für das iPhone 16 herausgearbeitet. Nutzer, die das Gerät in Erwartung dieser Funktionen gekauft haben, warten jedoch weiterhin vergeblich.

In dem nun veröffentlichten 30-Sekunden-Spot spielt Google genau auf diese Situation an. Begleitet von einem instrumentalen Track aus dem Dr.-Dre-Repertoire (dessen Kopfhörermarke bekanntlich von Apple übernommen wurde) wird die Erwartungshaltung der Nutzer karikiert. Die Kernaussage: „Wer ein Gerät wegen angekündigter Funktionen kauft, sollte nicht ewig auf deren Umsetzung warten müssen“.

Selbstbewusst vor Pixel-Präsentation

Der Werbespot endet mit dem Hinweis auf die Vorstellung der Pixel-10-Reihe am 20. August. Das Gerät wird in verschiedenen Kameraeinstellungen gezeigt, begleitet vom neuen Slogan „Ask more of your phone“. Die Botschaft richtet sich an wechselwillige iPhone-Nutzer und hebt hervor, dass viele der geplanten Apple-Funktionen im Pixel-Umfeld mit Googles Gemini-System bereits verfügbar seien.

Damit legt Google kurz vor dem eigenen Produktstart gezielt den Finger in eine offene Wunde bei Apple. Die wiederholte Verzögerung von KI-Funktionen und Siri-Verbesserungen hat nicht nur zu Unmut in der iPhone-Commmunity geführt, sondern auch juristische Konsequenzen nach sich gezogen. In den USA laufen inzwischen mehrere Klagen wegen irreführender Werbung.