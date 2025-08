Dynamic Shield Running Vest: Spigen bringt Laufweste nach Deutschland

Der vor allem für seine iPhone-Accessoires bekannte Zubehöranbieter Spigen hat mit der „Dynamic Shield Running Vest“ eine neue Laufweste vorgestellt, die auf die Bedürfnisse von Joggern zugeschnitten ist, die die eigenen vier Wände in der Regel gemeinsam mit dem iPhone verlassen.

Das Modell richtet sich an Nutzer, die unterwegs weder Smartphone noch Schlüssel oder Energieriegel missen wollen. Die Weste besteht aus leichtem, atmungsaktivem Nylonmaterial und ist für Maschinenwäsche geeignet.

Training mit Stauraum und Sichtbarkeit

Im Frontbereich befindet sich eine mit Reißverschluss gesicherte Tasche, in der Smartphones mit einer Displaygröße von bis zu 6,9 Zoll untergebracht werden können. Ergänzt wird diese durch einen integrierten Kopfhörerausgang für kabelgebundene Ohrhörer. An den Schultern bietet die Weste zusätzliche Fächer, die schnellen Zugriff auf kleine Snacks oder Bonbons ermöglichen. Auf der Rückseite ist ein weiteres Fach mit Schlüsselclip vorgesehen, das Platz für Geldbörse, Taschentücher oder andere Kleinteile bietet.

Die Unisex-Weste lässt sich mit Hilfe eines verstellbaren Brustgurts an verschiedene Körpergrößen anpassen. Der Gurt ist für Brustumfänge von etwa 70 bis 130 Zentimetern geeignet und kann dank Klickverschluss unkompliziert an- und abgelegt werden. Für mehr Sicherheit beim Laufen in den frühen Morgenstunden oder in der Dämmerung sollen reflektierende Elemente auf Vorder- und Rückseite sorgen.

In Deutschland wird die Dynamic Shield Running Vest aktuell unter anderem über den offiziellen Amazon-Shop von Spigen vertrieben.

MagSafe-Case macht iPhone zur Gürteltasche

Zuvor hatte Spigen mit dem Snap Zip MagFit eine magnetische Zubehörtasche vorgestellt, die sich direkt auf der Rückseite von MagSafe-kompatiblen iPhones befestigen lässt. Das kompakte Täschchen bietet mehrere Fächer für Kleinteile wie Kopfhörer, Speicherkarten oder Lippenpflege und lässt sich alternativ auch an Gürtel oder Rucksack befestigen.

Mit Nylonmaterial, Zwei-Wege-Reißverschluss und Karabiner richtet sich das Zubehör an Nutzerinnen und Nutzer, die unterwegs Wert auf schnellen Zugriff und flexible Befestigungsmöglichkeiten legen.