Wero testet erfolgreich Zahlungen in Onlineshops

Schon beim Start des neuen europäischen Bezahldienstes Wero haben die Betreiber betont, dass sich der Funktionsumfang nicht dauerhaft auf Peer-to-Peer-Geldtransaktionen zwischen Nutzern beschränken soll. Über die vergangenen Wochen hinweg wurde nun ein erster Praxistest diesbezüglich erfolgreich abgeschlossen.

In der nächsten Ausbaustufe von Wero soll es möglich sein, das System als Zahlungslösung in den Bereichen E-Commerce und M-Commerce zu verwenden. M-Commerce bezeichnet die Nutzung von Mobilgeräten wie Smartphones zur Bezahlung, während E-Commerce den klassischen Onlinehandel beschreibt.

Bild: FCK/Wero

Als Testfeld wurde der Onlineshop des 1. FC Kaiserslautern ausgewählt und auf Seiten der Finanzinstitute waren DZ Bank mit ihren Ablegern VR Bank RheinAhrEifel eG und VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG vertreten. Zwischen Ende November und Mitte Dezember wurden den beteiligten Partnern zufolge mehrere Transaktionen im Onlineshop des 1. FC Kaiserslautern erfolgreich durchgeführt. Dieser Praxistest stelle einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Freigabe der nächsten Wero-Stufe dar.

Ab Sommer 2025 Zahlungen in Shops

Der offizielle Startschuss für die Möglichkeit, Wero auch für das Bezahlen im digitalen Handel einzusetzen, soll im Sommer 2025 fallen. Zuvor werde man noch weitere Tests in dieser Richtung durchführen. In Deutschland sollen die zusätzlichen Nutzungsmöglichkeiten als erstes freigeschaltet werden. Belgien soll dann im Herbst und Frankreich Anfang 2026 folgen. In einem weiteren Schritt sollen die neuen Funktionen dann auch in den Niederlanden und in Luxemburg verfügbar sein.

Verglichen mit den bereits verfügbaren und international nutzbaren mobilen Bezahlsystemen wirkt diese Zeitplanung nicht sonderlich attraktiv. Die hinter Wero stehenden Partner sehen die Vorteile ihrer Lösung darin, dass die Einbindung auf einfache Weise und ohne Zwischeninstanzen oder zusätzliche Zahlungsmittel möglich ist, zudem soll Wero den teilnehmenden Händlern im Vergleich zu anderen Zahlungssystemen eine günstigere Preisgestaltung bieten.