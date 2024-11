„Versand ohne Eile“: Amazon zahlt für verzögerte Zustellung

Der Onlinehändler Amazon bietet Kunden, die auf eine sofortige Lieferung verzichten, jetzt die neue Möglichkeit, bei qualifizierten Artikeln einen Preisnachlass zu erhalten und bezahlt damit effektiv für einen verzögerten Versand.

1 Prozent, auch auf Hochpreisiges

Nutzer berichten, dass sich durch die Wahl des sogenannten „GRATIS-Versands ohne Eile“ ein Rabatt von einem Prozent erzielen lasse. Dieses Angebot gelte, so die frühen Wortmeldungen aus der Community, für sämtliche über Amazon verschickte Artikel, darunter auch hochpreisige Produkte wie Rechner, Smartphones, Spielkonsolen oder Haushaltsgeräte.

Der „Versand ohne Eile“ ermögliche es Amazon, Lieferungen zu priorisieren, die laut Unternehmen besonders dringlich seien. Kunden, die dieses Angebot nutzen, erhalten an der Kasse ein voraussichtliches Lieferdatum angezeigt, das über die übliche Lieferzeit hinausgehen kann. Der Preisnachlass werde sofort auf den Bestellwert angerechnet und sei jedoch auf „qualifizierte Artikel“ beschränkt, ohne dass Amazon bislang eine vollständige Liste der Kriterien veröffentlicht habe.

Aktive Auswahl wird vorausgesetzt

Amazon führt an, dass durch die Wahl des Versandmodells logistische Abläufe optimiert werden könnten. Konkrete Zahlen oder Informationen, wie dies umgesetzt wird oder in welchem Umfang Ressourcen eingespart werden, liegen allerdings noch nicht vor. Auch bleibt offen, ob das Programm allen Online-Shoppern angeboten wird oder lediglich ausgewählten Konten. Fest steht, die neue Option ist auch direkt in der Amazon-App erhältlich, muss jedoch aktiv ausgewählt werden.

Amazon-Kunden, die ihre Bestellungen nicht zeitnah benötigen, sollten entsprechend die Augen offen halten. Geht es ohnehin nur um Weihnachtsgeschenke oder Büroanschaffungen, die noch im laufenden Jahr getätigt werden sollen, dann können hier einige Euro zusammenkommen.