Verkehrswarner von Ooono und Needit wieder zu Bestspreisen
Im Rahmen der Frühlingsangebote von Amazon gibt es traditionell großen Preisnachlass auf Verkehrswarner und digitale Parkscheiben. In diesem Bereich konkurrieren vor allem die Anbieter Ooono und Needit miteinander. Unter anderem bieten die beiden Marken ihre Radar- und Gefahrenwarner zum bisherigen Bestpreis an.
Der Ooono Co-Driver 2 lässt sich bei Amazon gerade für 49,95 Euro bestellen. Das kompakte Bluetooth-Modul verbindet sich beim Fahrtantritt automatisch mit dem iPhone und macht während der Fahrt auf Gefahrenstellen und Kontrollen aufmerksam. Die Warnungen basieren auf Daten einer eigenen Community sowie der Plattform Blitzer.de.
Der Ooono selbst zeigt die Gefahrenstellen durch akustische und Blinksignale an. Ergänzend dazu können die Hinweise von der zugehörigen iPhone-App und auch auf dem CarPlay-Bildschirm angezeigt werden.
Als deutlich günstigere Alternative findet der Drive One 2 von Needit zunehmend Verbreitung. Das Gerät funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie der Ooono und ist ebenfalls an die Datenbank von Blitzer.de angebunden, ist aber regulär schon deutlich günstiger zu haben. Im Rahmen der Frühlingsangebote bezahlt man für den Drive One 2 momentan sogar nur 25,49 Euro.
Needit ist ansonsten für seine digitalen Parkscheiben bekannt. Die Geräte sind in Deutschland offiziell zugelassen und machen sich vor allem dann bezahlt, wenn man sein Auto regelmäßig auf Parkplätzen abstellt, auf denen nur zeitlich begrenztes Parken erlaubt ist. Die integrierte Elektronik erkennt den Parkvorgang und stellt die Parkzeit auf einem Digitaldisplay automatisch korrekt ein.
Die günstigere Variante Needit Park Lite wird aktuell für 19,99 Euro angeboten. Für die elegantere und hochwertigere Variante Needit ParkOne bezahlt man aktuell 24,99 Euro.
Auch Ooono ist seit geraumer Zeit auf dem Markt für elektronische Parkscheiben aktiv. Das neueste Modell Ooono P-Disc 3 wird im Rahmen der Aktionstage für 27,99 Euro angeboten. Die Vorgänger Ooono P-Disk 1 und Ooono P-Disc 2 sind für 17,99 Euro beziehungsweise 19,99 Euro erhältlich.
