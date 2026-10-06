Mit Sleevewise hat der französische Entwickler Imad Djebarni eine neue iPhone-App für Plattensammler veröffentlicht. Die Anwendung lässt sich aktuell über Apples TestFlight-Programm kostenlos nutzen. Nach dem regulären Start lassen sich kostenlos jedoch nur Sammlungen mit bis zu 100 Platten verwalten. Das Premium-Abo ohne diese Beschränkung soll 3,99 Euro pro Monat oder 24,99 Euro pro Jahr kosten.

Sammlung per Barcode erfassen

Sleevewise dient zunächst dazu, die eigene Plattensammlung zu katalogisieren. Neue Einträge lassen sich durch das Scannen des Barcodes einer Schallplatte hinzufügen. Bei Veröffentlichungen ohne Barcode kann stattdessen das Cover fotografiert oder die Platte direkt im Katalog von Discogs gesucht werden. Die dort hinterlegten Daten dienen auch dazu, einen ungefähren Marktwert der jeweiligen Platte anzuzeigen. In der App lässt sich zudem eine Wunschliste führen, für deren Einträge Preisgrenzen festgelegt werden können.

Nutzer können den Zustand von Platte und Hülle getrennt erfassen und zusätzlich Kaufpreis, Kaufdatum und eigene Notizen hinterlegen. Für die Bewertung kommt der unter Plattensammlern verbreitete Goldmine-Standard zum Einsatz.

Plattenläden und Börsen finden

Sleevewise beschränkt sich nicht auf die Verwaltung der eigenen Sammlung. Eine integrierte Karte verzeichnet nach Angaben des Entwicklers knapp 7.000 Plattenläden in 160 Ländern. Die zugrunde liegenden Informationen stammen aus OpenStreetMap und sind daher nicht als vollständiges Verzeichnis zu verstehen. Für Deutschland werden derzeit knapp 500 Geschäfte angezeigt.

Ergänzend führt die App einen Veranstaltungskalender mit mehr als 900 angekündigten Plattenbörsen in 19 Ländern. Ein Routenplaner soll es zudem ermöglichen, mehrere Plattenläden zu einer Tour zusammenzufassen.

Hörtagebuch und PDF-Export

Ergänzend stehen ein Hörtagebuch und Statistiken zur eigenen Sammlung zur Verfügung. Zudem lassen sich Berichte über die eigene Sammlung als PDF erstellen, beispielsweise für Versicherungszwecke. Öffentliche Profile, kuratierte Listen und ein Aktivitätenbereich ergänzen die Anwendung um optionale soziale Funktionen.