Verbraucherschützer kritisieren schlechte Erreichbarkeit von Onlinebanken

Generell sehen die Verbraucherschützer beim Kundenservice an entscheidenden Punkten Schwachstellen. So seien beispielsweise ganz besonders auch die Servicezeiten der Telefon-Hotlines der untersuchten Neo- und Direktbanken vor allem am Wochenende mangelhaft. Kunden könnten am Wochenende bei keiner der untersuchten Neobanken ihrer unverzüglichen Meldepflicht nachkommen, wenn sie unbefugte Buchungen feststellen. Das Gleiche sei bei drei der zehn Direktbanken der Fall gewesen.

Die Verbraucherschützer haben die Erreichbarkeit der Banken unter der Annahme untersucht, dass beispielsweise das Konto gehackt, die Kreditkarte gestohlen oder das Smartphone mit der Bank-App abhanden gekommen ist. In solchen Fällen ist es immens wichtig und in der Regel auch Pflicht, unverzüglich Maßnahmen wie etwa ein Sperrung der Zahlungsmittel oder Zugänge einleiten zu können, um den potenziellen Schaden zu begrenzen.

