Neue Apple Watch Ultra soll Teile aus dem 3D-Drucker erhalten

Die Apple Watch Ultra ist als Premium-Modell der Apple Watch ja erst im vergangenen September auf den Markt gekommen und somit noch nicht mal ein Jahr alt. Dennoch gehen mittlerweile die meisten Marktbeobachter davon aus, dass Apple schon in diesem Jahr eine zweite Generation der Uhr vorstellen wird. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden wir die Präsentation der diesjährigen Apple-Watch-Modelle wieder gemeinsam mit der neuen iPhone-Generation im September, also in gerade mal zwei Monaten sehen.

Der zum großen Teil auf Apple-Themen spezialisierte Analyst Ming-Chi Kuo will diese Information aus Branchenkreisen erhalten haben und merkt damit verbunden an, dass derartige Verfahren zwar aktuell noch eine CNC-Nachbearbeitung erfordern, Zeitaufwand und Produktionskosten jedoch definitiv senken können.

