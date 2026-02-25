Auch nachts regionale Meldungen
ARD-Radio: Wetter- und Verkehrsinfos künftig teils von KI gesprochen
Die Rundfunkanstalten der ARD wollen künftig KI verwenden, um auch während ihrer gemeinsamen Abend- und Nachtsendungen regionale Wetter- und Verkehrsinformationen anbieten zu können. Betroffen sind die Formate „Pop – Die Abendshow“ und „Popnacht“, die bislang bundesweit einheitliche Serviceinformationen ausgespielt haben.
Als Starttermin für das neue System ist der 3. März vorgesehen. Von diesem Tag an sollen Hörer auch in den späten Programmstunden, wenn keine regionalen Sendungen mehr laufen, auf ihre Empfangsregion zugeschnittene Hinweise erhalten.
Bild: SWR / Patricia Neligan
KI-Stimmen ersetzen Sprecher
Das KI-gestützte System soll mit der Problematik aufräumen, dass in den gemeinsamen Abend- und Nachtstrecken der Sender üblicherweise mehrere Programme zugleich von nur einer Person moderiert werden. Daran sei es bisher gescheitert, regionale Wetter- und Verkehrsmeldungen einzubinden. Die neue Technik soll es nun ermöglichen, dass zur vollen Stunde regionale Verkehrsmeldungen und zur halben Stunde kombinierte Wetter- und Verkehrsinformationen für jedes beteiligte Gebiet ausgespielt werden.
Nach Angaben der ARD erzeugt das System hierfür automatisiert regional unterschiedliche Sprachansagen. Diese seien so gestaltet, dass sie sich in das jeweilige Klangbild der einzelnen Popwellen einfügen.
Redaktionelle Verantwortung bleibt bestehen
Die ARD betont, dass die redaktionelle Arbeit weiterhin von Menschen übernommen werde. In den Wetter- und Verkehrsredaktionen würden Redakteurinnen und Redakteure die Texte erstellen, prüfen und den einzelnen Regionen zuordnen. Die Technik macht demnach nur den Einsatz von zusätzlichen Sprechern überflüssig.
Das Sprachsystem greift der ARD zufolge dabei auf speziell entwickelte Stimmen zurück, die sich an den Originalstimmen von Moderatoren orientieren. Diese Stimmen seien ausschließlich für diesen Einsatzzweck vorgesehen. Zudem werde jede Ausspielung als technisch erzeugt gekennzeichnet und das System dürfe zudem weder eigenständig formulieren noch Inhalte verändern. In besonderen Gefahrensituationen, etwa bei akuten Verkehrswarnungen, soll weiterhin die Live-Moderation eingreifen.
Das ist toll, dann können die Gebühren ja sinken, oder?
Weil sie niemanden zusätzlich dafür bezahlen das zu machen?
Was n das für ne Logik?
Und was hättest du davon? Bürgergeldempfänger zahlen doch generell nichts.
Doomsday AI scenario….June 2028
;-)
Ich bin mal aus die Auswirkungen von der KI auf uns alle gespannt.
Mal wieder „wir werden alle sterben“?
Again?
Leider bei Bayern 3 schon länger ab 24 Uhr aktiv, mit Auschnitten aus verschiedenen Sendungen des Tages nur noch wie Konserven Radio. Vermisse Matuschke und andere Moderatoren. Kann ich gleich ne Playlist starten.
Morgens das Duo im WDR2 M/W mit ihren halben Sätzen können auch ersetzt werden.
Höre nur noch die Nachrichten und den Verkehrsfunk und schalte um .
ARD und ZDF haben sich ja letztens auch so sehr mit Ruhm bekleckert was KI betrifft…
Wenn dieser hohe Anspruch auch bei anderen Medien erwartet werden würde.
Oder zumindest das Fehlen gleichermaßen kritisiert würde.
Die „anderen Medien“ muss ich nicht zwanghaft finanzieren – insofern erhebt sich aus der Nichtfinanzierung durch selektive Abwahl auch kein Anspruch und demzufolge auch keine Kritik … vielleicht verstehst Du ja den Unterschied …
Wenn du für das Produkt nichts bezahlst, bist du das Produkt.
Oh habe ich da K.I. gehört?!
Passt zwar nicht zum Thema, aber ich weiß da was… ARD… ZDF… KI…
Beeindruckt bestimmt den einen oder anderen.
KI und öffentliche Medien. Super Mischung! :D
Finde das gut und sehr modern. Gerne mehr davon.
Argh, können sie den KI Scheiß nicht für ihre Billig reality TV dinge machen?