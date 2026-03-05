IKEA bringt Bluetooth-Lautsprecher für fünf Euro

IKEA erweitert seine Lautsprecherreihe Vappeby um ein weiteres Modell. Der kleine Bluetooth-Würfel Kallsup kostet lediglich fünf Euro.

Auch wenn IKEA den neuen Bluetooth-Lautsprecher mit einem erstaunlich kraftvollen Klang beschreibt, muss man angesichts des günstigen Preises bei der Klangqualität sicherlich Abstriche machen. Optional lassen sich zwei der Lautsprecher für die gemeinsame Wiedergabe verbinden.

Die Lautstärkeregelung erfolgt vom Zuspieler aus. Die beiden Tasten an der Oberseite dienen zum Koppeln und zur Wiedergabesteuerung. Neben Play/Pause lässt sich durch doppeltes Drücken zum nächsten Titel springen, durch dreifaches Drücken zum vorherigen.

Der Würfel mit einer Kantenlänge von sieben Zentimetern wird in den Farben Gelbgrün, Rosa und Weiß angeboten. Die Akkulaufzeit wird von IKEA bei einer Lautstärke von 50 Prozent mit bis zu neun Stunden angegeben. Der Akku lässt sich über eine auf der Rückseite vorhandene USB-C-Buchse laden.

Günstiger wasserdichter Lautsprecher im Sortiment

In der Vappeby-Produktreihe ist darüber hinaus seit kurzer Zeit ein mit 12 Euro ebenfalls sehr günstiger wasserdichter Lautsprecher erhältlich, der sich nicht nur für die Verwendung in der Dusche eignen soll, sondern auch mal einen Regenschauer im Freien oder einen Absturz ins Spülbecken verzeiht.

Kulglass kombiniert Lampe und Lautsprecher

Auch der im vergangenen Monat angekündigte Lampen-Lautsprecher Kulglass ist inzwischen im Onlineshop von IKEA verfügbar. Das extravagante Designstück für den Innenraum wird zum Preis von 99,99 Euro in den Farben Dunkelgrün und Rotbraun angeboten.

Im Sockel der Leuchte ist ein Bluetooth-Lautsprecher integriert, der laut Hersteller ausgewogenen Klang und kräftige Bässe liefern soll, während sich unter dem Glasschirm eine auswechselbare Lampe mit E27-Fassung versteckt.

Der Kulglass-Lautsprecher ist mit einer Spotify-Tap-Taste ausgestattet. Abonnenten des Musikdiensts können damit direkt ihre letzte Wiedergabe fortsetzen.