Vantage V2: Neue Premium-Multisport-Uhr von Polar

Mit der Vantage V2 hat Polar ein neues Sportuhren-Flaggschiff im Programm. Die Multisport-Uhr im Aluminiumgehäuse will mit üppigem Funktionsumfang bei einem für ihre Produktklasse geringen Gewicht von 52 Gramm inklusive Armband punkten.

Für die Überwachung der Herzfrequenz ist die Polar Vantage V2 mit Sensoren für die optische Pulsmessung am Handgelenk ausgestattet. Die „Precision Prime“-Technologie des Herstellers soll dabei für besonders genaue und störungsfreie Messungen sorgen. Gleichzeitig haben Sportler, die besonderes Augenmerk auf eine exakte Messung der Herzfrequenz legen aber die Möglichkeit, die Uhr auch zusammen mit einem H10-Brustgurt des Herstellers zu bestellen oder den ebenfalls als Zubehör erhältlichen Pulssensor OH1 für den Schwimmsport zu verwenden – die Uhr ist wasserdicht bis 100 Meter Tiefe.

Die Polar Vantage V2 kommt mit integriertem GPS, Kompass und Höhenmesser. Das 1,2 Zoll große Always-On-Display soll sich auch im Sonnenlicht gut ablesen lassen und dank Fertigung aus laminiertem Gorillaglas ausgesprochen robust und unempfindlich gegen Fingerabdrücke sein.

In Sachen Akkulaufzeit verspricht Polar die Möglichkeit, inklusive GPS und Pulsmessung am Handgelenk bis zu 40 Stunden kontinuierlich trainieren zu können. Im Uhrmodus lasse sich die Vantage V2 mit kontinuierlicher Pulsmessung bis zu sieben Tage am Stück verwenden.

Softwareseitig spendiert Polar der Vantage V2 drei neue Leistungstests. Läufer und Radfahrer können dabei unter Berücksichtigung von Körperwerten wie der maximalen Sauerstoffaufnahme (VO2max) und der maximale Herzfrequenz ihre Effektivität und Ausdauer fördern. Ein ergänzender Bein‐Erholungstest soll dazu dienen, auf Basis der Sprunghöhe zu ermitteln, ob die Beine für das nächste Training ausreichend ausgeruht sind.

In Verbindung mit dem iPhone bietet die Uhr die Möglichkeit zur Synchronisierung und Analyse von Trainingsdaten. Die Flow-App des Herstellers lässt sich mit verbreiteten Fitness-Plattformen wie Strava, Komoot oder MyFitnessPal verknüpfen. Zudem können Push-Mitteilungen oder auch Optionen zur Musiksteuerung auf der Uhr angezeigt werden.

Polar bietet die Vantage V2 in verschiedenen Farben zum Preis von 499,95 Euro an. Silikon-Wechselarmbänder sind in verschiedenen Farben zum Preis von 39,95 Euro als Zubehör erhältlich.

Polar Vantage V2 Produktvorstellung