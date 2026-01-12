Hörbuch-App „Prologue“ unterstützt jetzt auch Audiobookshelf-Server

Die iOS-App Prologue hat sich mit der neu verfügbaren Version 4 eine Erwähnung verdient. Bislang war die Anwendung ausschließlich für Nutzer der Medienzentrale Plex interessant. Jetzt kann man Prologue auch für den Zugriff auf einen Audiobookshelf-Server verwenden.

Audiobookshelf ist ein Medienserver für Hörbücher und Podcasts zum Selbstbetreiben, der auf Open-Source-Basis entwickelt wird. Die Anwendung lässt sich unter anderem mithilfe von Docker auf verschiedenen Plattformen betreiben und soll über kurz oder lang auch eine eigene iOS-App bekommen.

Zugriff auf private Hörbuch-Server

Mit der neuen Version von Prologue haben Nutzer nun die Möglichkeit, ihre Hörbücher über Plex, Audiobookshelf oder auch beide Plattformen gleichzeitig für die Nutzung mithilfe der iOS-App bereitzustellen. Ergänzend dazu bringt der Versionssprung eine Reihe von weiteren Optionen. So lassen sich die Wiedergabeeinstellungen nun für jedes Hörbuch separat vornehmen und die Entwickler haben erweiterte Statistikfunktionen integriert. Obendrauf soll die neue Version in großer Zahl Fehlerbehebungen und Verbesserungen beinhalten.

Prologue richtet sich an Hörbuch-Enthusiasten, die ihre eigene Sammlung besitzen oder aufbauen. Dabei zahlt sich definitiv aus, wenn man Zeit und Liebe in die Pflege der Metadaten investiert. Die App kann nur die Informationen anzeigen, die ihr auf diesem Weg bereitgestellt werden, angefangen vom Titel und Cover bis hin zu hinterlegten Infotexten.

Premium-Version empfehlenswert

Die App lässt sich kostenlos laden und verwenden. Mit dem Kauf der Premiumversion für 6,99 Euro werden allerdings in unseren Augen unverzichtbare Funktionen freigeschaltet, dazu zählt auch die Möglichkeit, die Hörbücher für die Offline-Nutzung auf das iPhone zu laden. Diese Funktion kommt insbesondere jenen Nutzern zugute, die ihre privaten Mediensammlungen nicht nach außen, sondern lediglich für die Nutzung im privaten Netzwerk freigeben.