Hörbuch-App „Prologue“ unterstützt jetzt auch Audiobookshelf-Server
Die iOS-App Prologue hat sich mit der neu verfügbaren Version 4 eine Erwähnung verdient. Bislang war die Anwendung ausschließlich für Nutzer der Medienzentrale Plex interessant. Jetzt kann man Prologue auch für den Zugriff auf einen Audiobookshelf-Server verwenden.

Audiobookshelf ist ein Medienserver für Hörbücher und Podcasts zum Selbstbetreiben, der auf Open-Source-Basis entwickelt wird. Die Anwendung lässt sich unter anderem mithilfe von Docker auf verschiedenen Plattformen betreiben und soll über kurz oder lang auch eine eigene iOS-App bekommen.

Zugriff auf private Hörbuch-Server

Mit der neuen Version von Prologue haben Nutzer nun die Möglichkeit, ihre Hörbücher über Plex, Audiobookshelf oder auch beide Plattformen gleichzeitig für die Nutzung mithilfe der iOS-App bereitzustellen. Ergänzend dazu bringt der Versionssprung eine Reihe von weiteren Optionen. So lassen sich die Wiedergabeeinstellungen nun für jedes Hörbuch separat vornehmen und die Entwickler haben erweiterte Statistikfunktionen integriert. Obendrauf soll die neue Version in großer Zahl Fehlerbehebungen und Verbesserungen beinhalten.

Prologue richtet sich an Hörbuch-Enthusiasten, die ihre eigene Sammlung besitzen oder aufbauen. Dabei zahlt sich definitiv aus, wenn man Zeit und Liebe in die Pflege der Metadaten investiert. Die App kann nur die Informationen anzeigen, die ihr auf diesem Weg bereitgestellt werden, angefangen vom Titel und Cover bis hin zu hinterlegten Infotexten.

Premium-Version empfehlenswert

Die App lässt sich kostenlos laden und verwenden. Mit dem Kauf der Premiumversion für 6,99 Euro werden allerdings in unseren Augen unverzichtbare Funktionen freigeschaltet, dazu zählt auch die Möglichkeit, die Hörbücher für die Offline-Nutzung auf das iPhone zu laden. Diese Funktion kommt insbesondere jenen Nutzern zugute, die ihre privaten Mediensammlungen nicht nach außen, sondern lediglich für die Nutzung im privaten Netzwerk freigeben.

Prologue Hörbuch-Player
Prologue Hörbuch-Player
Entwickler: Lachlan Charlick
Preis: Kostenlos+
12. Jan. 2026 um 16:27 Uhr von chris


    20 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Interessante App. Hat diese jemand schon mit der etablierten BookPlayer App verglichen?
    Was kann Prologue besser oder schlechter?

  • Wirklich sehr zu empfehlen! Nun lassen sich auch mehrere Bibliotheken gleichzeitig einblenden.

  • Ich nutze Prologue schon seit Jahren und finde die App wirklich sehr gelungen. War auch während der kompletten Beta-Phase Tester, nachdem ich von Plex auf Audiobookshelf umgestiegen bin.

    Habe eine ziemlich große Sammlung an Hörspielen und Hörbüchern und Audiobookshelf ist da richtig klasse, weil auch Serien und Episodennummern möglich sind. Bei Plex musste man sich immer irgendwie behelfen und zum Beispiel den Seriennamen im Autor Feld hinterlegen und wirklich schön war das nie. Aktuell nutze ich außerdem noch AudioBooth, was einen ähnlichen Funktionsumfang wie Prologue hat. Es gibt mittlerweile einige Audiobookshelf-Apps für iOS und ich habe zuletzt die meisten davon zumindest kurz getestet. Für mich sind Prologue (und Audiobooth) in Bezug auf Konzept und Design am besten und ich kann die App(s) allen sehr ans Herz legen, die Hörspiele und Hörbücher lieben und ihre Sammlung gerne immer dabei haben wollen.

  • Danke für den Tip. Ich bin mit ShelfPlayer auch sehr zufrieden. Ist zusätzlich auch für iPad ausgelegt. Hat einen guten sleep Timer. Ist der Timer abgelaufen und man drückt nochmal Play, fängt er den letzten Timer nochmal an.

  • Altermannmithut

    Bislang hatte ich mit allen Apps (u.a. Shelf) Probleme bei der Wiedergabe. Vor allem wohl wenn Hörbücher aus mp3-Dateien bestehen, bricht die Wiedergabe gerne mal unvermittelt ab. Gibt es eigentlich eine Roadmap wann die native App für alle erscheinen soll?

    Antworten Melden

    • Nein, aber wenn du die Beta von ABS ausprobieren konntest wirst nicht mehr drauf warten. Sowohl plappa, als auch ShelfPlayer, Audio Booth und nun auch Prologue sind der ABS App überlegen und ansehnlicher.

      Bei Prologue fehlt mir lediglich die Möglichkeit nach dem Erzähler zu filtern und wie bei Plappa das Menü individuell zu konfigurerien.

      Was bislang generell keine App bietet ist eine AppleTV Unterstützung

  • Benutze da lieber AudioBooth. Das kostet nichts und kann das selbe.

  • Freddygotfingered

    Plappa ist auch einen Blick wert. Unterstützt Audiobookshelf und jellyfin Server.
    CarPlay und Apple Watch Clients …

  • Bin schon länger im Testflight und nutze es mit meinem Audiobookshelf-Server. Klasse App.

