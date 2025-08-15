USB-Hub für die iPhone-Rückseite: Zusatzanschlüsse mit Magnethaftung

Der Zubehörhersteller Hagibis bietet mit seinem TC100 USB-C Hub eine kompakte Erweiterung für iPhone-Nutzer an, die öfter mal externe Komponenten wie Speichersticks, Mikrofone, Netzwerkadapter oder Festplatten einsetzen. Das USB-C Hub lässt sich direkt auf der Rückseite eines iPhones befestigen.

Insgesamt sieben Anschlüsse

Um die Haftung kümmert sich der integrierte MagSafe-Magnetring, der normalerweise für die Ausrichtung kabelloser Ladegeräte genutzt wird. Der Adapter selbst verfügt über sieben verschiedene Schnittstellen und richtet sich damit an Nutzer, die ihre Geräte im professionellen Kontext, etwa als Kamera oder Aufnahmegerät einsetzen und dafür zusätzliche Anschlussmöglichkeiten benötigen, um so beispielsweise Datenübertragung, Medienausgabe oder Speicherkartenzugriffe zu ermöglichen.

Konkret stellt der Adapter einen HDMI-Anschluss mit Unterstützung für 4K-Ausgabe bei 60 Hertz bereit, einen USB-C-Port mit bis zu 100 Watt Ladeleistung sowie je einen USB-A-Port und SD- und microSD-Kartenslots. Ergänzt wird das Angebot durch einen klassischen Kopfhöreranschluss im 3,5-Millimeter-Format. Der Hersteller wirbt mit voller iPhone-Kompatibilität, weist aber auch auf die Verwendungsmöglichkeiten mit iPads und Macs hin. Voraussetzung ist jeweils ein USB-C-Anschluss.

Magnetbefestigung mit Magnetaufnahme

Der USB-C-Hub lässt sich magnetisch an der Rückseite des iPhones fixieren. Durch die Integration von MagSafe-kompatiblen Haltepunkten soll das Modul gleichzeitig als magnetischer Träger für kabellose Ladegeräte fungieren. Dadurch können Nutzer ein Ladepad auf der Rückseite des Hubs positionieren, während dieser selbst mit dem iPhone verbunden bleibt. Ob sich dieses Sandwich als handlicher Begleiter in der Praxis gewährt, bleibt fraglich.

Neben dem Sichern von Filmmaterial auf externe Datenträger oder dem Auslesen von Speicherkarten, ermöglicht das Zubehör auch die Anbindung an externe Displays. Die Datenübertragung erfolgt über USB 3.2 mit einer theoretischen Geschwindigkeit von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde. Das Gerät ist über Online-Händler wie Amazon erhältlich und kostet rund 50 Euro.