„CarPlay Todeszone“: Verbindungsabbrüche in mehrere Ausfallzonen

In Boston berichten Autofahrer seit Längerem von Problemen mit Apples Fahrzeug-Integration CarPlay. Die Verbindungen zwischen iPhone und Fahrzeug brechen demnach regelmäßig an bestimmten Stellen im Stadtgebiet ab. Besonders häufig treten die Verbindungsabbrüche in der Nähe des Universitätsgeländes von Harvard auf, vor allem entlang vielbefahrener Straßen am Ufer des Charles River, wie das Nachrichtenportal Axios meldet.

Auch andere zentral gelegene Bereiche im Stadtgebiet von Boston sind betroffen, darunter Brücken, Ausfahrten und Straßenabschnitte in der Nähe von Bahnanlagen oder größeren Rundfunkantennen. Die Störungen treten wiederholt an denselben Stellen auf und sind für betroffene Fahrer reproduzierbar, neben Apples CarPlay ist auch Googles Android Auto betroffen. Dabei verlieren die Navigationssysteme für kurze Zeit die Verbindung oder starten komplett neu.

Reproduzierbare Funkstörungen

Die Ursache der Ausfälle liegt vermutlich nicht in den Geräten selbst, sondern in der Verbindung zwischen Fahrzeug und Mobiltelefon. CarPlay und Android Auto nutzen in der Regel drahtlose Verbindungen wie Bluetooth oder WLAN im 2,4-Gigahertz-Bereich, um Daten zwischen Smartphone und Borddisplay zu übertragen. In diesem Frequenzband können jedoch auch andere Funksignale aktiv sein, was zu Störungen führen kann.

Fachleute halten es für plausibel, dass Interferenzen durch andere drahtlose Anwendungen in der Umgebung zu den beobachteten Verbindungsabbrüchen führen. Da es sich um ein lizenzfreies Frequenzband handelt, könne grundsätzlich jeder Sender in diesen Bereichen aktiv sein. Denkbar seien beispielsweise Richtfunkstrecken entlang des Charles River, die von benachbarten Einrichtungen genutzt werden. Auch die Nähe zu leistungsstarken Sendeanlagen, etwa von Rundfunkstationen, könnte die Signalübertragung beeinträchtigen.

Betroffen? Ihr seid nicht allein

Auch für Nutzer in Deutschland kann die Situation in Boston aufschlussreich sein. Wer an bestimmten Stellen regelmäßig Verbindungsabbrüche bei der Nutzung von CarPlay oder Android Auto erlebt, muss nicht zwangsläufig einen Defekt an Smartphone, Fahrzeug oder Kabelverbindung vermuten.

Vielmehr kann es sich um lokal begrenzte Störungen handeln, die durch andere drahtlose Funksignale verursacht werden. Insbesondere stark frequentierte Frequenzbereiche wie das 2,4-Gigahertz-Band können durch WLAN-Netze, Bluetooth-Geräte oder Industrieanlagen überlagert sein. In solchen Fällen ist das Problem meist nicht technisch behebbar, sondern tritt nur in der Nähe bestimmter Orte auf.

Einige Nutzer berichten in Onlineforen, dass sie die Ausfälle über mehrere Jahre, mit unterschiedlichen Fahrzeugen und Smartphones hinweg, beobachten konnten.