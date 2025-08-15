Rückruf wegen Brandgefahr: MagSafe-Powerbanks von ESR betroffen

Mehrere Modelle der sogenannten HaloLock Wireless Powerbank des Zubehör-Anbieters ESR müssen aus dem Verkehr gezogen werden. Hintergrund ist eine Rückrufaktion, die gemeinsam von der US-Verbraucherschutzbehörde CPSC, der kanadischen Gesundheitsbehörde und der ESR-Mutter Waymeet Limited aus Hongkong koordiniert wird.

Der Rückruf bezieht sich konkret auf die Modelle mit den Bezeichnungen 2G520, 2G505B und 2G512B. Die betroffenen Geräte sind an fünf runden LED-Anzeigen auf einer Seite und der Modellnummer am Gehäuserand zu erkennen. Die Powerbanks wurden in verschiedenen Farben wie Schwarz, Weiß, Grau und verschiedenen Blautönen zwischen September 2023 und Juli 2025 über Onlinehändler wie Amazon und über die ESR-Webseite vertrieben.

Laut Hersteller kann der verbaute Lithium-Ionen-Akku überhitzen und sich entzünden. In den USA wurden bislang neun Vorfälle gemeldet, bei denen es zu Bränden und Sachschäden in Höhe von etwa 20.000 Dollar kam. Fotos entsprechend unglücklicher Anwender lassen sich unter anderem auf der Community-PLattform reddit.com aufspüren. In Kanada sind fünf Fälle bekannt. Verletzungen wurden bisher nicht gemeldet.

Kunden sollen Geräte kennzeichnen und entsorgen

Nutzerinnen und Nutzer der betroffenen Powerbanks sind dazu aufgerufen, den Gebrauch sofort einzustellen und den Kundenservice von Waymeet zu kontaktieren. Für die Rückerstattung ist es erforderlich, ein Foto der Powerbank mit sichtbarer Modellnummer und dem handschriftlichen Vermerk „Recalled“ per E-Mail einzureichen. Ein Kaufnachweis wird nicht zwingend verlangt.

Die Rückgabe erfolgt nicht über den Einzelhandel, sondern direkt über den Hersteller. Wichtig ist zudem, dass die betroffenen Geräte nicht im Hausmüll oder über reguläre Batteriesammelstellen entsorgt werden dürfen. Aufgrund der Brandgefahr müssen sie stattdessen bei örtlichen Sammelstellen für Sondermüll abgegeben werden. Verbraucher sollen sich vorab bei ihrer Gemeinde über die korrekte Entsorgungsmethode informieren.

ESR hat mit der MagSafe Power Bank mit 10.000mAh Kapazität bereits einen Qi2-zertifizierten Nachfolger im Programm.