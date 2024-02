USB-C-Zusatzakku für das iPhone: 10.000 mAh für 11 Euro

Das aktuelle Angebot für die INIU Power Bank mit 10.000 mAh darf man als Preisknüller bezeichnen. Ein zusätzlich zum ohnehin schon reduzierten Preis für den Zusatzakku reduziert diesen nochmal um die Hälfte, sodass am Ende lediglich 10,83 Euro auf der Rechnung stehen.

Mit Blick auf dieses Angebot wollen wir nochmal ganz besonders darauf hinweisen, dass ihr stets den für euch beim Kaufabschluss angezeigten Preis kontrollieren müsst. Wir gehen davon aus, dass das Angebot nicht nur zeitlich befristet ist, sondern sowohl vom Akku selbst als auch vom zusätzlich angezeigten Rabattcoupon nur begrenzte Stückzahlen zur Verfügung stehen.

Als unverbindliche Preisempfehlung für den Akku gibt der Hersteller 35,99 Euro an. Die INIU Powerbank ist mit 6,6 x 10,54 Zentimetern noch recht kompakt und kann angeschlossene Geräte sowohl über USB-C als auch über USB-A mit maximal 22,5 Watt Ladeleistung versorgen. Der Herstellerbeschreibung zufolge wird dabei auch der Schnelllademodus beim iPhone und iPad unterstützt. Aufgeladen wird der Akku über USB-C und ein in die Gerätefront integriertes Display zeigt stets den aktuellen Füllstand in Prozent an.

Ein kleiner ausklappbarer Haken ermöglicht es, den INIU-Akku auch als Ständer für das iPhone zu verwenden, sodass man den Bildschirm während des Ladens in einem angenehmen Betrachtungswinkel nutzen kann.

Belkins drahtloses 3-in-1-Ladegrät im Ausverkauf

Ebenfalls deutlich im Preis reduziert, aber unterm Strich dann dennoch eine ordentliche Hausnummer ist das „alte“ 3-in-1 Ladegerät von Belkin. Hier wurde der Preis auf 57 Euro halbiert und ihr könnt damit neben dem iPhone auch die Apple Watch und AirPods mit der passenden Ladehülle laden.

Beachtet allerdings, dass es sich hier um die langsamere Qi-Variante mit 7,5 Watt und ohne MagSafe handelt. Wer ohnehin nicht möglichst schnell aufladen will und mit dieser einfacheren Variante klar kommt, dürfte hier ein solides Markenprodukt erhalten, das zudem auch komplett mit dem passenden Netzteil ausgestattet ist.