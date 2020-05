USB-C und USB-A: Zertifizierte Lightning-Kabel ab 7 Euro

Die von Apple zertifizierten USB-C-auf-Lightning-Kabel von Veelink sind regelmäßig sehr günstig erhältlich. So auch aktuell: Im Rahmen einer Sonderaktion bekommt ihr die Kabel bereits zu Preisen ab 7,19 Euro.

Voraussetzung für den Preisnachlass ist der Gutscheincode NCPYIPUT. Wenn ihr diesen an der Kasse eingebt, reduzieren sich die Preise für das 1 Meter lange Kabel in Rot-Schwarz und das 1 Meter Lange Kabel in Silber um 40 Prozent auf 7,19 Euro. Die Variante mit 2 Metern Länge kostet dann nur noch 7,79 Euro.

Produkthinweis Veelink USB C auf Lightning Kabel, 100cm lang, MFi-Zertifiziert, Unterstützt Schnellladen mit Typ-C PD Ladegeräte,... Aktionspreis

Ebenfalls deutlich reduziert gibt es gerade das mit einem 90-Grad-Lightning-Stecker ausgestattete zwei Meter lange USB-A-auf-Lightning-Kabel von Lecone. Hier fällt der Preis mit dem Gutscheincode GAIVAJQI auf 6,99 Euro.

Produkthinweis Lecone 2M Lightning USB-Kabel 90 Grad Nylon MFi Zertifiziert iPhone Ladekabel für iPhone 11/11 Pro / 11 Pro Max/XS/XS... Aktionspreis

Zudem gibt es gerade das Lecone 60W USB C-Ladegerät. Das mit je einem USB-C- und USB-A-Anschluss ausgestattete Steckernetzteil kostet mit dem Gutscheincode VTPDMF3J nur noch 16,19 Euro statt 26,99 Euro. Beachtet, dass die 60 Watt die Gesamtleistung angeben. Über USB-C liefert das Netzteil 42 Watt und über USB-A die restlichen 18 Watt.

Produkthinweis Lecone 60W USB C-Ladegerät, 42 W Netzteil und 18 W QC 3.0-Dual-Port-USB-Ladegerät, kompatibel mit iPhone 11/11 Pro /... Aktionspreis

Prüft bitte vor dem Kaufabschluss den im Einkaufswagen angezeigten Endpreis. Die Menge der zum Rabattpreis verfügbaren Produkte ist begrenzt.