USB-C und CarPlay: Probleme mit Kabeln und wackligen Verbindungen

Mit dem Wechsel von Lightning auf USB-C haben sich offenbar bei zahlreichen CarPlay-Nutzern Probleme eingestellt. Ein Teil davon lässt sich sicherlich auf die verwendeten Kabel zurückführen. Doch sehen sich Besitzer der iPhone-15-Modelle mit USB-C-Anschluss ab und an auch damit konfrontiert, dass die Geräte über längere Zeit hinweg problemlos arbeiten und die Verbindung dann unvermittelt und mit verschiedenen Fehlermeldungen abbricht.

Abhängig vom genutzten Fahrzeug und Entertainmentsystem kommt es teilweise auch vor, dass die angeschlossenen iPhones geladen und zum Teil sogar als Mediaplayer – quasi als iPod – erkannt werden. Nur CarPlay weigert sich strikt zu funktionieren und dieser Zustand wird dann von unterschiedlichsten Fehlermeldungen begleitet, angefangen beim „nicht kompatiblen Gerät“ bis hin zu der Aufforderung, das iPhone für die Nutzung von CarPlay zu entsperren.

Dazu eine Frage in die Runde: Hat einer der betroffenen Nutzer im Zusammenhang mit den zuletzt von Apple veröffentlichten Softwareupdates (aktuell ist iOS 17.0.3) Veränderungen bemerkt?

Kabelqualität hat auf jeden Fall Einfluss

Grundsätzlich scheint es auf jeden Fall erforderlich, ein hochwertiges Kabel für diese Verbindung zu verwenden. Der erste Haken kann hier schon sein, dass auch die Adapter-Kabel von USB-A auf USB-C zum Teil nicht dafür ausgelegt sind, zuverlässig Daten zu übertragen, sondern lediglich als Ladekabel funktionieren oder auch einfach keinen stabilen Kontakt liefern. Wenn ihr also nur in die Schublade mit den Billigkabeln gegriffen habt, mit irgend einem Zubehörgerät als Kabel für die Stromzufuhr gekommen sind, kann das CarPlay-Experiment bereits an diesem Punkt scheitern.

USB-A auf USB-C „Premium-Kabel“ von Belkin

Wenn ihr keine neuen Kabel kaufen wollt, probiert am besten erstmal all jene Adapter durch, die ihr bereits besitzt und die einen halbwegs vernünftigen Eindruck machen. Generell sollte man hier mit Produkten von namhaften Zubehöranbietern auf der sicheren Seite sein.

Apple selbst bietet kein Kabel von USB-A auf USB-C an. Über den Apple Store lässt sich allerdings ein wohl eher hochwertiges USB-A-auf-USB-C-Kabel von Belkin beziehen – mit einem Meter Länge seid ihr hier zum Preis von 19,95 Euro dabei. An sich sollte es aber auch ein ganzes Stück günstiger gehen. Anker bietet entsprechende und Nutzerberichten zufolge funktionierende Kabel bereits für 8 Euro im Doppelpack an.