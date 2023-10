Akku-Gesundheit beim iPhone 15: „Ladestopp bei 80%“ aktivieren

Mit der neuen Einstellung im Bereich „Batteriezustand & Ladevorgang“ kann man bei den neuen iPhone-Modellen die Ladevorgänge generell auf maximal 80 Prozent beschränken. Dies sollte sich insbesondere dann positiv auf die Lebensdauer des Akkus auswirken, wenn man das iPhone häufig zwischenlädt oder ständig am MagSafe-Ständer hängen hat. Apple bietet diese erweiterte Option leider ausschließlich für die iPhone-Modelle iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max an.

Insert

You are going to send email to