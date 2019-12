Ortsabhängige Systemdienste: Was „Apple Pay-Händler-ID“ und andere Schalter bedeuten

Wann habt ihr zuletzt einen Blick auf die Liste der auf euren Standort zugreifenden Systemdienste von iOS geworfen? Die über die Einstellungen „Datenschutz -> Ortungsdienste“ abrufbare Aufstellung ist mittlerweile sehr umfangreich und nicht alle dort verfügbaren Schalter sind selbsterklärend.

Für Missverständnisse sorgt gleich der oberste Punkt „Apple Pay-Händler-ID“. Hier geht es nämlich nicht wie man vielleicht denken mag um die Möglichkeit, den Händler Apple gegenüber anonym zu halten. Apple speichert im Zusammenhang mit der Apple-Pay-Nutzung eigenen Angaben zufolge ohnehin schon nur das Mindestmaß an erforderlichen Daten. Der Schalter bezieht sich vielmehr auf die in Deutschland bislang nicht verfügbare Apple Card. Ist er aktiviert, so verwendet das iPhone den aktuellen Standort, um Händler zu finden, bei denen sich die Apple-Kreditkarten verwenden lässt.

Der Apple Support hält eine vollständige Auflistung der ortsabhängigen Systemdienste bereit:

Verkehr: Wenn du unterwegs bist (z. B. mit dem Auto), sendet dein iPhone bei aktivierten Ortungsdiensten zusätzlich auch in regelmäßigen Abständen die GPS-Position und Informationen zur Fahrgeschwindigkeit in anonymisierter und verschlüsselter Form an Apple, damit eine Crowdsourcing-Datenbank für den Straßenverkehr aufgebaut werden kann.

In der Nähe beliebt: Dein iPhone wird in regelmäßigen Abständen anonyme und verschlüsselte Informationen über die Orte und Zeitpunkte, an und zu denen du Apps gekauft oder verwendet hast, an Apple senden. Dies dient der Optimierung der Crowdsourcing-Datenbank, über die ggf. geografisch relevante Apps und andere Apple-Produkte und ‑Dienste angeboten werden.Anhand dieser Daten können individuell angepasste Dienste, wie z. B. Routenvorschläge und bessere Foto-Rückblicke erstellt werden.

Ortsabhängige Apple Ads: Dein iPhone sendet deinen Standort an Apple, damit dir geografisch relevante Anzeigen in Apple News sowie im App Store gezeigt werden.

Ortsabhängige Vorschläge: Der Standort deines iPhone wird an Apple gesendet, um relevantere Empfehlungen anbieten zu können. Wenn du die Ortungsdienste für ortsabhängige Vorschläge deaktivierst, wird dein genauer Standort nicht an Apple gesendet. Zum Bereitstellen relevanter Suchvorschläge und Nachrichten benutzt Apple möglicherweise die IP-Adresse deiner Internetverbindung, um deinen ungefähren Standort durch Zuordnen zu einer geografischen Region abzuleiten.

Ortsabhängige Hinweise: Dein iPhone und die Apple Watch verwenden deinen Standort, um dir geografisch relevante Hinweise zu geben, wie z. B. die Erinnerung, jemanden anzurufen, wenn du an einem bestimmten Ort ankommst, den Hinweis, wann du deinen aktuellen Ort verlassen musst, um rechtzeitig beim nächsten Termin anzukommen, oder die Empfehlung einer App oder Abkürzung, die für den aktuellen Standort relevant ist.

Standort teilen: Du kannst in bestimmten Apps wie „Nachrichten“ oder „Wo ist?“ festlegen, ob du deinen aktuellen Standort – entweder temporär oder permanent – mit anderen teilen möchtest.

HomeKit: Dein iPhone verwendet deinen Standort, um Zubehör ein- oder auszuschalten, wenn du an einem bestimmten Ort ankommst bzw. diesen verlässt, wie z. B. das Einschalten von Licht bei der Ankunft zuhause.

Systemanpassung: Dein iPhone passt das Erscheinungsbild des Systems, Verhalten und Einstellungen abhängig von deinem aktuellen Standort an. Beispielsweise wird automatisch die Option „Intelligentes Laden“ aktiviert, wenn du zuhause bist. Diese angepassten Daten bleiben immer auf deinem Gerät.

Apple Pay-Händler-ID: Dein iPhone verwendet deinen aktuellen Standort, um Händler für Transaktionen zu finden, wenn du deine physische Apple Card verwendest.

Notrufe und SOS: Wenn du einen Notruf tätigst, stellt dein iPhone zusätzlich zu den Standortdaten, die an die Notrufdienste übertragen werden, mittels der Datendienste für erweiterten Notruf weitere ortsbezogene Daten zur Verfügung (wo unterstützt). Darüber hinaus werden beim Auslösen von „Notruf SOS“ deine Standortdaten am Ende des Anrufs an deine Notfallkontakte gesendet.

Besonders wollen wir in diesem Zusammenhang nochmal an die Einstellung „Wichtige Orte“ erinnern. Wenngleich verschlüsselt und passwortgeschützt, versteckt sich an dieser Stelle eine Liste mit Orten, die ihr in den vergangenen Wochen besucht habt, inklusive Informationen zur Häufigkeit eurer Besuche. iOS soll darauf basierend lernen, welche Orte für euch wichtig sind.