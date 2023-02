„Call of Duty: Warzone“ kommt am 15. Mai aufs iPhone

Vor drei Jahren hat Activision das Spiel Call of Duty: Warzone für Xbox, Playstation und PC veröffentlicht. Jetzt wurde der Titel offiziell auch für Mobilgeräte angekündigt und die Entwickler rühren gemeinsam mit Apple vergleichsweise früh die Werbetrommel für den Ego-Shooter. Der Verkaufsstart ist für den 15. Mai geplant, vorbestellen lässt sich Call of Duty: Warzone Mobile allerdings jetzt schon im App Store.

Bereits in der vergangenen Woche haben Apple und Activision die neue Mobilversion im Rahmen eines Influencer-Events mit Fokus auf das Spieleangebot von Apple in New York vorgestellt. Für kurze Zeit wurde die Mobilversion von „Call of Duty: Warzone“ gestern dann als „App-Store-Story“ präsentiert und steht jetzt zur Vorbestellung im App Store bereit.

Im Beschreibungstext im App Store ist die Rede davon, dass Vorbestellungen für das Spiel bereits „ab 17. November 2022“ möglich sind. Mit Blick darauf, dass dieser Termin ein halbes Jahr vor dem jetzt angekündigten tatsächlichen Starttermin liegt ist davon auszugehen, dass ursprünglich eine deutlich frühere Veröffentlichung geplant war.

„Authentisches Gameplay auf dem Handy“

Die lange Entwicklungszeit soll sich der Ankündigung zufolge in der Qualität des Spiels und insbesondere der Optimierung für Mobilgeräte niederschlagen. Activision redet von „Battle Royale auf Weltklasseniveau für die Hosentasche“ und verspricht Onlinepartien mit bis zu 120 Spielern in Echtzeit.

Video-Showcase der Entwickler

Call of Duty: Warzone Mobile bringt authentisches Call of Duty-Gameplay aufs Handy, mit erstklassigen Grafiken und intuitiver Steuerung. Entwickelt für Mobile-Gamer, sei es die Fortbewegung, das Zielen, die Waffenhandhabung oder die Physik, als auch Animationen und der Sound: Alles wurde in Call of Duty: Warzone Mobile optimiert, um ultimative Präzision, Authentizität und Leistung abzuliefern, die Spieler:innen von Call of Duty erwarten.

Auf das hinterlegte Finanzierungsmodell darf man gespannt sein. „Call of Duty: Warzone Mobile“ setzt wie bereits der vor drei Jahren veröffentlichte Vorgänger Call of Duty: Mobile auf Free-to-play und lässt sich kostenlos laden, bietet aber kostenpflichtige Zusatzoptionen per In-App-Kauf an. Über die Webseite zum Spiel ist es vorab noch möglich, sich zu registrieren, um exklusive Zusatzinhalte wie und Belohnungen zu erhalten.