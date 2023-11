USB-C-Kabel mit Winkelstecker und günstiges Apple-Guthaben

Die neuen Anker USB-C-Kabel mit Winkelstecker könnten auch Besitzer der aktuellen iPhone-Modelle interessieren. Der im rechten Winkel angesetzte Stecker kann sich insbesondere bei ungeschickt platzierten Ladegeräten oder USB-C-Anschlussdosen als hilfreich erweisen.

Preislich kann man beim Blick auf die neu in Deutschland erhältlichen Kabel auch nicht meckern. Für 17 Euro bekommt man ein Doppelpack der Ladekabel mit 180 Zentimeter Länge und dank der Unterstützung von bis zu 240 Watt Leistung kann man damit problemlos auch ein Notebook von Apple mit Strom versorgen.

Auch als USB-A auf USB-C

Ihr braucht ein abgewinkeltes Kabel für CarPlay und habt im Auto noch eine USB-A-Buchse? Auch diesen Einsatzzweck denkt Anker jetzt ab und bietet ebenfalls im Doppelpack für 13 Euro zwei 180 Zentimeter lange Kabel von USB-A auf USB-C mit Winkelstecker an.

Beide Varianten der Ladekabel kommen mit einem robusten, aus Nylon geflochtenen Mantel und sind laut Anker auf eine Lebensdauer von mehr als 10.000 Biegungen ausgelegt.

Apple-Guthaben Payback-Bonus

Packen wir hier dann doch gleich noch den Hinweis auf die aktuellen Apple-Guthaben-Rabatte bei Penny dazu. In den Filialen des Discounters sowie über die Webseite penny-kartenwelt.de könnt ihr in dieser Woche wieder 10 Prozent beim Kauf von Apple-Geschenkkarten sparen – vorausgesetzt, ihr nehmt an dem Bonusprogramm Payback teil und sammelt da entsprechend Punkte.

Beachtet, dass die Aktion ausschließlich beim Kauf von Apple-Guthaben in den Preisstufen 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro gilt. Beim Erwerb von Apple Geschenkkarten in dieser Höhe kann man zusätzlich 20-fache Payback-Punkte erhalten, normalerweise bekommt man bei Payback für zwei ausgegebene Euro jeweils nur einen Payback-Punkt gutgeschrieben.

Der 10-Prozent-Bonus kann dann entweder im Prämienshop von Payback eingetauscht oder direkt ausbezahlt werden. Die Möglichkeit zur Auszahlung versteckt sich hinter dem Punkt „Bargeld einlösen“ in den Kontoeinstellungen von Payback. Der Mindestwert für eine Auszahlung liegt bei 200 Payback-Punkten und wird in Form einer Überweisung erstattet.