High Tide: Einfache Tiden-App für iPhone, iPad und Mac

Von Seglern für Segler gemacht – so präsentiert sich die für iPhone, iPad und Mac verfügbare Tiden-Applikation High Tide auf ihrer offiziellen Webseite. Die iPhone-Applikation bietet euch den einfachen Zugriff auf über 5000 offizielle Tidenstationen und deren Echtzeitdaten an.

Über 5000 Tidenstationen

Diese zeigen euch Niedrig- und Hochwasser an und nennen nicht nur Zeiten und zugehörige Geokoordinaten, halten auch übersichtliche Wochen- und Monatsverläufe zur nachträglichen Abfrage vor.

In der Anwendung lassen sich aus den zahlreichen Tidenstationen beliebig viele als persönliche Favoriten auswählen und stehen in der App jederzeit zum direkten Zugriff zur Verfügung. Die Anwendung selbst ist komplett kostenfrei und besitzt nicht einmal einen In-App-Kauf. Aktualisiert wurde die Tiden-App erst vor einer Woche und bietet seitdem auch Mac-Widgets für macOS Sonoma an.

Die Applikation von Tassilo Bouwman unterstützt den systemweiten Dunkelmodus von Apples Geräten, bietet eine weltweite Abdeckung und stellt sowohl für den Homescreen als auch für den Sperrbildschirm Widgets zur Verfügung, die den Tidenverlauf in einem Diagramm darstellen können.

Für Segler, Touristen und Küstenbewohner

Der Download ist nur drei Megabyte groß und versteht sich als kostenloser Service, der Kapitänen zur Bestimmung der optimalen Aufbruchs- bzw. Ankunftszeit dienen oder Ausflüglern darüber informieren kann, wann mit welchen Wasserverhältnissen zu rechnen ist.

Damit ist High Tide nicht nur für die maritime Navigation hilfreich, sondern auch für Küstenbewohner und Urlauber, die sich über die Gezeiten informieren möchten.

Sollten die Widgets nach der Installation nicht umgehend sichtbar sein, kann es helfen, das iPhone einmal neu zu starten und die Widget-Übersicht anschließend erneut aufzurufen.