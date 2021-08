USB-C auf Lightning: Günstig für 4 Euro oder edel für 14 Euro

Wer stattdessen lieber auf Premium-Qualität setzt sollte einen Blick auf die Produktlinie Powerline III Flow von Anker werfen. Der Hersteller bietet hier nicht nur attraktive Farbvarianten an, sondern setzt auch auf eine besondere Materialkombination, die neben außergewöhnlicher Strapazierfähigkeit auch eine angenehm weiche Oberfläche gewährleistet. Vom Material her sind die noch recht jungen Anker-Kabel unser aktueller Favorit in diesem Segment. Anker bietet die Kabel mit 90 oder 180 Zentimetern Länge aktuell zu Preisen von 13,59 Euro beziehungsweise 15,29 Euro an.

USB C auf Lightning Kabel (2M) MFi Zertifiziert Power Delivery Typ C to Lightning Ladekabel kompatibel mit iPhone 12/11...

USB C auf Lightning Kabel (2M) MFi Zertifiziert Power Delivery Typ C to Lightning Ladekabel kompatibel mit iPhone 12/11... Aktionspreis 8,99 EUR

Schnäppchenjäger können die 2-Meter-Version des USB-C-auf-Lightning-Kabels von Hakusha momentan zum Preis von 3,99 Euro ergattern. Der Billiganbieter bietet sein iPhone-Ladekabel in der mittleren Ausführung derzeit mit 2 Euro Preisabzug an.

Insert

You are going to send email to