USB-C als neuer Ladestandard: EU stellt alle Ampeln auf Grün

Als nächstes wird die Richtlinie nun im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht, bevor sie 20 Tage später dann in Kraft tritt. Die einzelnen Mitgliedsstaaten haben im Anschluss wiederum zwölf Monate Zeit, um die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen, weitere zwölf Monate später muss die Regelung angewandt werden.

Per Pressemitteilung setzt die EU nochmal ein Ausrufezeichen hinter ihren Beschluss, von 2024 an USB-C als Standard-Ladeanschluss beim einer Vielzahl von Geräten zwingend vorzuschreiben. Der Europäische Rat hat die Vorgabe wie erwartet abgenickt und der endgültigen Umsetzung steht nun nichts mehr im Weg.

