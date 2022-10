AirTag-Alternative von ATUVOS: Wieder zwei Stück zum Preis eines AirTag

Die „Wo ist?“-Tracker von ATUVOS sind von Apple zertifiziert und dementsprechend auch voll in die „Wo ist?“-App von Apple integriert. Damit ausgestattete Geräte lassen sich dann über den Bereich „Objekte“ der „Wo ist?“-App anzeigen und beispielsweise orten. Die Tracker können zusätzlich zur groben Positionsanzeige über Bluetooth auch einen Signalton abspielen, wenn sie sich in Reichweite befinden. Für die Stromversorgung ist eine auswechselbare und im Lieferumfang enthaltene CR2032-Batterie verantwortlich.

Über zwei Einschränkungen müsst ihr euch bei dem ATUVOS-Trackern allerdings im Klaren sein: Die Dinger sind mit 3,5 x 3,5 Zentimeter ein Stück größer als die AirTags und bieten keine Unterstützung für die Nahbereichsortung. Dafür ist der Suchton der ATUVOS-Tracker lauter als das Tonsignal der AirTags und die Sache mit der Größe relativiert sich spätestens dann, wenn man die Tracker beispielsweise als Schlüsselanhänger benutzt. Dank der integrierten Öse lässt sich der ATUVOS direkt an den Schlüsselbund hängen, der AirTag benötigt eine zusätzliche Hülle, was ihn am Ende nicht nur noch teurer, sondern auch größer als seine Konkurrenz macht.

