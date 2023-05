Geheimtipp Frame Grabber: Für Fotos aus Video-Standbildern

Um auch in längeren Videos die Standbilder einzeln nach den besten Momenten durchsuchen zu können, bietet die Frame Grabber App unterschiedliche Scroll-Geschwindigkeiten, die sich direkt in der Zeitleisten-Ansicht auswählen lassen und neben dem Schneckentempo auch ein Scrubbing bei 0,1x, 0,25x und 0,5x zulassen.

In den Einstellungen der spendenfinanzierten Applikation lässt sich wählen in welchem Format die Standbilder exportiert werden sollen – zur Auswahl stehen JPEG, PNG und HEIF. Zudem kann die Kompressionsqualität festgelegt werden sowie die Übernahme der Metadaten. Ist letztgenannte aktiviert, werden Aufnahmedatum und Ort des Videos auch in den exportierten Standbildern vermerkt.

Die Frame Grabber-App ist dafür ausgelegt Standbilder aus Videos zu exportieren und kann euch so dabei helfen den schönsten Moment eines Videos in ein Foto zur verwandeln. Dieses besitzt dann zwar nicht die volle Kamera-Auflösung, die das iPhone üblicherweise abliefert, ist meist jedoch dennoch deutlich besser als gar kein Bild vom mitgefilmten Ereignis zu besitzen.

