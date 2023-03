94% in 90 Tagen: iPhone-Displayschutz, biologisch abbaubar

Drei Produkte, die sich ohne Frage in die richtige Richtung orientieren, mit ihren Verkaufspreise aber deutlich an dem Budget vorbeizuschießen scheinen, die Verbraucher üblicherweise für einen Displayschutz investieren. Zum Vergleich: Der meistverkaufte Amazon-Bestseller kostet 19,99 Euro .

Unter Deponiebedingungen, so der Anbieter, seien die neuen Handyschutz-Artikel Flex ECO und Ultra ECO in der Lage sich binnen 90 Tagen zu 94 Prozent biologisch abzubauen. Die neue Biodegradable-Produktreihe, die Zagg unter der Überschrift InvisibleShield Eco anbietet ist allerdings vergleichsweise kostenintensiv.

Der Zubehör-Anbieter Zagg hat als erster Hersteller überhaupt einen biologisch abbaubaren Display-Schutz für das iPhone 14 im Programm, der sich anders als die zahlreichen am Markt vertretenen Konkurrenten, binnen weniger Monate nahezu komplett in seine Bestandteile zersetzen können soll.

