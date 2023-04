„Update für die Kauffreigabe“: iOS-Meldung verunsichert Nutzer

Uns liegen aktuell wieder mehrere Berichte von Lesern vor, die in den letzten Tagen mit der Kauffreigabe-Meldung konfrontiert wurden. Dauerhaft Abhilfe konnte weder das Befolgen der in Folge der Meldung angezeigten Anweisungen noch ein Neustart des iPhone schaffen und man schreckt verständlicherweise vor den klassischen Tipps des Apple Support zurück, den Aufwand für das komplette Ab- und wieder Anmelden bei iCloud oder gar eine komplette Neuinstallation des iPhone auf sich zu nehmen.

Drückt man sich durch die von Apple vorgegebenen Empfehlungen durch, verschwindet die Aufforderung zwar, kehrt aber oft schon nach kurzer Zeit wieder in Form einer rot eingekreisten „1“ am Symbol der Einstellungen-App zurück.

Liest man zwischen den von Apple in diesem Zusammenhang übermittelten Zeilen, so könnte man meinen, das Unternehmen will seine Kunden dazu bewegen, eine zusätzliche Zahlungsmethode zu hinterlegen. Der Erklärungstext suggeriert, dass es ja durchaus Probleme mit der standardmäßig hinterlegten Zahlungsmethode geben könne und man daher alle Zahlungsmethoden, die mit der persönlichen Apple-ID verknüpft sind, mit seinen Familienmitgliedern teilen soll. Das Problem ist nur, dass die Meldung allem voran auch bei Apple-Nutzern erscheint, die gar nicht über mehrere Zahlungsmethoden verfügen.

