Unterdrückung in China: Erneut iOS-Schwachstelle ausgenutzt

In den ersten drei Monaten dieses Jahres wurde offenbar erneut eine Schwachstelle in iOS gezielt dazu verwendet, im Auftrag der chinesischen Regierung Mitglieder der dortigen Minderheit Uiguren auszuspähen. Die Angriffe liefen über eine von Apple bereits im vergangenen Jahr mit der Verteilung von OS 12.4 gestopfte, nach außen bislang aber unbekannte Schwachstelle in den iOS-Versionen 12.3, 12.3.1 und 12,3.2.

Die von Sicherheitsforschern unterstellte Beteiligung der chinesischen Regierung dürfte Apple nicht schmecken. Der iPhone-Hersteller stand wegen vergleichbaren Aktionen bereits im vergangenen Jahr in der Kritik. Sicherheitslücken in den Betriebssystemversionen iOS 10 bis iOS 12.1.4 wurden offenbar über Jahre hinweg von den chinesischen Behörden dazu verwendet, die Uiguren zu überwachen, Apple hatte dies in einer Stellungnahme allerdings heruntergespielt und die Aufdeckung der Schwachstellen durch mit Google verbundene Sicherheitsforscher als PR-Maßnahme abgetan. Der iPhone-Hersteller musste sich unterstellen lassen, dass sein Kritikverhalten durch die geschäftlichen Verflechtungen mit China beeinflusst wurde.

Das Computermagazin ZDNet berichtet nun, dass von Januar bis März 2020 nun erneut gezielt Spionagesoftware auf mit veralteten iOS-Versionen ausgestatteten iPhones von Mitgliedern des in China unterdrückten Volksstamms platziert wurde. Ihre Ziele fanden die dem Vernehmen nach im Auftrag der chinesischen Regierung handelnden Schnüffler, indem sie die Malware auf Webseiten mit für die Zielgruppe interessanten Inhalten platzierte.

iOS-Updates: Zeitnahe Installation ist wichtig

Die Meldung zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, neu veröffentlichte Betriebssystem-Updates zeitnah zu installieren – insbesondere auch bei älteren Geräten. Die Entwickler und Anbieter der Software stehen in diesem Zusammenhang oft vor der Problematik, dass sie keine detaillierten Informationen über die damit gebannten Gefahren beilegen können, um eine zusätzliche Gefährdung auszuschließen. Ausführliche Angaben zu Schwachstellen locken stets auch Menschen mit zweifelhaften Anliegen auf den Plan.