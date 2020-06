Unter 10 Euro: Eine Power Bank und ein Ladecase für das iPhone

Auf den Abend gibt’s noch zwei Tipps zu günstigen Akkus. Fangen wir mit der Aukey 10.000 mAh Power Bank an. Wenn ihr den Aktionsgutschein auf der Produktseite einlöst, könnt ihr den Zusatzakku gerade für 9,99 Euro bekommen.

Der Preis ist von daher bemerkenswert, dass der Akku nicht nur über einen Standard-USB-Ausgang verfügt, sondern auch mit einer USB-C-Buchse ausgestattet ist, die sowohl als Ein- und Ausgang dient. Das passende Ladekabel gibt es mit dem Anker Powerline+ II gerade für 14,99 Euro auch ein wenig günstiger als sonst.

Ganz ohne Kabel funktioniert die EasyAcc-Hülle für iPhone X und XS. Zugegeben: Das Qi-Ladecase mit 5.000 mAh sieht bescheiden aus, aber vielleicht kann ja jemand dergleichen zum Preis von 9 Euro brauchen. Um die 55 Prozent Rabatt einzustreichen, müsst ihr an der Kasse den Aktionscode YUI5IXNI eingeben.

Wie immer sei angemerkt, dass die Angebote nicht nur zeitlich, sondern auch in der Menge begrenzt sind. Prüft also vor dem Absenden der Bestellung unbedingt den an der Kasse angezeigten Endpreis.

Produkthinweis AUKEY 10000mAh Power Bank, USB C Externerr Akku mit 2 Ausgängen, Batterie Pack Kompatibel mit iPhone 11Pro/XS Max/XR,... Aktionspreis

Produkthinweis Anker Powerline+ II USB-C auf Lightning Kabel, 90cm lang, Nylon-umflochtenes Ladekabel für iPhone SE/X/XS/XR/XS Max /... Aktionspreis 18,99 EUR