Podcasts: Pocket Casts auf der Uhr – Hearooz für Kinder

Die Podcast-App Pocket Casts bietet jetzt die Möglichkeit, Podcast-Folgen ohne Internetverbindung und direkt von der Apple Watch zu hören. Die neue Funktion setzt ein Plus-Abo voraus, dessen Preis mit 10,99 Euro pro Jahr allerdings durchaus akzeptabel ist.

Die Neuerung kommt mit der aktuellen Version 7.9 der App. Pocket Casts kann jetzt eigenständig auf der Apple Watch installiert und genutzt werden und bietet dort neben dem Wiedergabebildschirm eine Podcast-Übersicht, Warteliste und mehr.

Die neue App-Version bietet darüber hinaus neue App-Symbole, das neue Design-Thema „Radioactivity“ und diverse Verbesserungen und Fehlerbehebungen.

Danke für eure Mails

Kinder-Podcasts mit Hearooz

Als Lesertipp geben wir zudem die auf Kinder ausgerichtete Podcast-App Hearooz an euch weiter. Die in Deutschland entwickelte Anwendung hält ausgewählte Inhalte für Kinder zwischen drei und zwölf Jahren bereit und eignet sich so als Alternative zu Spotify Kids, wenn man Apple Music oder gar keinen Musikdienst abonniert hat.

Die Anwendung lässt sich im Basisumfang kostenlos nutzen. Für den Vollzugriff inklusive Nutzerprofilen für bis zu drei Kinder werden monatliche Abo-Kosten ab 3,99 Euro fällig.