Unmaze: Neues ARTE-Spiel mit kostenlosem Probe-Kapitel

Ein unserer Meinung nach fairer Deal, der auch ausreichend Gelegenheit einräumt, sich mit dem außergewöhnlichen Konzept der Neuerscheinung zu arrangieren. In Anlehnung an die griechische Mythologie muss man die Figuren Asterios und Theseus aus einem Labyrint lotsen. Dabei gilt es, möglichst ausgewogen zu handeln, denn je mehr man dem einen der beiden hilft, desto mehr verirrt sich der andere. Gespielt wird dabei im Stil eines Text-Adventures und welchen der beiden Charaktere man nun steuert, hängt von der aktuellen Tageszeit beziehungsweise durch den Lichtsensor des iPhone registrierten Umgebungshelligkeit ab.

Unmaze ist das neueste in Kooperation mit dem deutsch-französischen TV-Sender ARTE entwickelte Spiel für Mobiltelefone. Apple-Nutzer können die App von heute an im App Store für iOS laden und das komplette erste Kapitel mit rund einer Stunde Länge kostenlos spielen. Erst wenn euch dieser Probelauf überzeugt hat, steht die Überlegung an, ob ihr das komplette Spiel zum Preis von 4,49 Euro per In-App-Kauf freischalten wollt.

