Apple-Watch-Auszeichnung: Für 20 Minuten Yoga gibts eine Medaille

Apples Auszeichnungen lassen sich auf dem iPhone über die App „Fitness“ (ehemals „Aktivität“) abrufen. Wenn ihr hier in der Übersicht ganz nach unten scrollt, seht ihr die aktuellen Auszeichnungen sowie den Link zu einer Übersicht mit allen aktuellen und bereits erreichten Herausforderungen. Um die gleiche Ansicht auf der Apple Watch zu erhalten, öffnet ihr die App „Aktivität“ auf der Uhr (da heißt sie noch so) und wischt zweimal nach links.

Der heutige internationale Yoga-Tag wäre fast unbemerkt an uns vorbei gezogen. Daher ein Dankschön an Meo und Robert für die Erinnerung und den Hinweis auf die zugehörige Apple-Watch-Herausforderung. Mit einem mindestens 20 Minuten langen Training könnt ihr die Auszeichnung zu eurer virtuellen Medaillensammlung in der Fitness-App auf dem iPhone hinzufügen.

