Unforgetful verschärft Apples Erinnerungsfunktion

Der Entwickler Marco Arment hat mit Unforgetful eine neue Aufgaben-App für iPhone und Mac veröffentlicht. Die Anwendung richtet sich insbesondere an Menschen, denen klassische Aufgabenlisten zu viel Organisation abverlangen oder deren Erinnerungen im Alltag leicht untergehen.

Arment, der unter anderem durch die Podcast-App Overcast bekannt ist, hat Unforgetful zunächst für den eigenen Gebrauch entwickelt. Auslöser für das Projekt waren seine eigenen Schwierigkeiten, Aufgaben zuverlässig im Blick zu behalten.

Erinnerungen verschwinden nicht

Unforgetful greift direkt auf die Daten von Apples Erinnerungen-App zu, unterscheidet sich in seinem Konzept und vor allem beim Umgang mit Benachrichtigungen jedoch deutlich. Ein Hinweis verschwindet beispielsweise nicht dauerhaft, wenn der Nutzer die zugehörige Mitteilung versehentlich wegwischt. Unforgetful erinnert stattdessen wiederholt an eine Aufgabe, bis diese erledigt oder gelöscht wird.

Sind mehrere Aufgaben für denselben Zeitpunkt vorgesehen, sollen die Hinweise zeitlich versetzt erscheinen. Bei ortsabhängigen Erinnerungen lässt sich zudem eine Verzögerung festlegen. Eine Aufgabe kann beispielsweise erst einige Minuten nach der Ankunft zu Hause angezeigt werden.

Klare Struktur, weniger Optionen

Au Auch beim Aufschieben von Aufgaben gelten besondere Regeln. Die angebotenen Zeitabstände passen sich daran an, wie oft eine Erinnerung bereits aufgeschoben wurde. Einen klassischen Status für überfällige Aufgaben gibt es dagegen nicht. Aufgaben werden lediglich danach unterschieden, ob sie jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt anstehen. Auf Ordner, Schlagwörter und verschiedene Ansichten verzichtet die App ebenfalls. Damit soll verhindert werden, dass Aufgaben innerhalb einer komplexeren Struktur aus dem Blick geraten.

Durch die Anbindung an Apples Erinnerungen können Aufgaben wie gewohnt mit Siri angelegt werden. Neue Einträge lassen sich außerdem direkt in Unforgetful diktieren. Die Funktion steht auch über die zugehörigen Widgets zur Verfügung. Eine Erkennung natürlich gesprochener Zeitangaben unterstützt die Diktierfunktion bislang allerdings nicht.

Abo mit Probemonat

Unforgetful ist für iPhone und Mac erhältlich. Die Nutzung kostet 22,99 Euro pro Jahr, wobei das Abonnement beide Plattformen umfasst. Vor Abschluss eines Abonnements lässt sich die App einen Monat lang kostenlos ausprobieren.