24 Monate lang: Vodafone halbiert Mobilfunkpreise für Festnetzkunden

Vodafone startet am 1. September eine neue Rabattaktion für Festnetzkunden. Wer bereits einen Internetanschluss des Anbieters über Kabel, DSL oder Glasfaser nutzt und zusätzlich einen Mobilfunkvertrag abschließt, kann ausgewählte Tarife für zwei Jahre zu reduzierten Preisen buchen.

Der sogenannte Danke-Deal umfasst die Tarife Vodafone Mobil XS, S und M. Voraussetzung ist ein bestehender Festnetzanschluss bei Vodafone. Gleichzeitig darf bislang kein Mobilfunkvertrag des Anbieters bestehen.

Der Tarif Vodafone Mobil S kostet im Rahmen der Aktion 19,95 Euro pro Monat. Regulär werden dafür 39,95 Euro berechnet. Gleichzeitig erhöht Vodafone das enthaltene Datenvolumen von normalerweise 30 GB auf 100 GB pro Monat.

Unbegrenztes Datenvolumen im Mobil M

Beim Tarif Vodafone Mobil M sinkt der monatliche Preis von 49,95 Euro auf 24,95 Euro. Statt der normalerweise enthaltenen 60 GB erhalten Teilnehmer der Aktion unbegrenztes Datenvolumen.

Den prozentual größten Preisnachlass gibt es beim Tarif Vodafone Mobil XS. Dieser kostet für teilnahmeberechtigte Festnetzkunden 9,95 Euro statt regulär 29,95 Euro im Monat. Das Datenvolumen wird zugleich von 15 GB auf 25 GB erhöht.

Rabatt gilt für 24 Monate

Die reduzierten Preise gelten jeweils für die ersten 24 Monate. Im Anschluss daran fallen die regulären Kosten für die jeweiligen Tarife an. Die Aktionspreise erhalten über den Vertragszeitraum hinweg bereits den regulären Kombi-Rabatt von fünf Euro für die gemeinsame Nutzung von Festnetz und Mobilfunk.

Auch im Rahmen der Sonderaktion lassen sich die Tarife mit einem Smartphone kombinieren. Vodafone bietet verschiedene Modelle zum Ratenkauf an und wirbt zudem mit einem verlängerten Schutz nach Ablauf der Herstellergarantie. Das sogenannte 5-Jahres-Versprechen soll Reparaturen über einen Zeitraum von insgesamt fünf Jahren abdecken. Ab den Mobil-M-Tarifen ist Vodafone sei auch ein kostenloser Austausch des Smartphone-Akkus möglich.

Hintergrund solcher Angebote dürfte über alle Anbieter hinweg vor allem das Bestreben sein, Kunden langfristig an einen Vertrag zu binden.