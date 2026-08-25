Sonderaktion für neue Verträge
24 Monate lang: Vodafone halbiert Mobilfunkpreise für Festnetzkunden
Vodafone startet am 1. September eine neue Rabattaktion für Festnetzkunden. Wer bereits einen Internetanschluss des Anbieters über Kabel, DSL oder Glasfaser nutzt und zusätzlich einen Mobilfunkvertrag abschließt, kann ausgewählte Tarife für zwei Jahre zu reduzierten Preisen buchen.
Der sogenannte Danke-Deal umfasst die Tarife Vodafone Mobil XS, S und M. Voraussetzung ist ein bestehender Festnetzanschluss bei Vodafone. Gleichzeitig darf bislang kein Mobilfunkvertrag des Anbieters bestehen.
Der Tarif Vodafone Mobil S kostet im Rahmen der Aktion 19,95 Euro pro Monat. Regulär werden dafür 39,95 Euro berechnet. Gleichzeitig erhöht Vodafone das enthaltene Datenvolumen von normalerweise 30 GB auf 100 GB pro Monat.
Unbegrenztes Datenvolumen im Mobil M
Beim Tarif Vodafone Mobil M sinkt der monatliche Preis von 49,95 Euro auf 24,95 Euro. Statt der normalerweise enthaltenen 60 GB erhalten Teilnehmer der Aktion unbegrenztes Datenvolumen.
Den prozentual größten Preisnachlass gibt es beim Tarif Vodafone Mobil XS. Dieser kostet für teilnahmeberechtigte Festnetzkunden 9,95 Euro statt regulär 29,95 Euro im Monat. Das Datenvolumen wird zugleich von 15 GB auf 25 GB erhöht.
Rabatt gilt für 24 Monate
Die reduzierten Preise gelten jeweils für die ersten 24 Monate. Im Anschluss daran fallen die regulären Kosten für die jeweiligen Tarife an. Die Aktionspreise erhalten über den Vertragszeitraum hinweg bereits den regulären Kombi-Rabatt von fünf Euro für die gemeinsame Nutzung von Festnetz und Mobilfunk.
Auch im Rahmen der Sonderaktion lassen sich die Tarife mit einem Smartphone kombinieren. Vodafone bietet verschiedene Modelle zum Ratenkauf an und wirbt zudem mit einem verlängerten Schutz nach Ablauf der Herstellergarantie. Das sogenannte 5-Jahres-Versprechen soll Reparaturen über einen Zeitraum von insgesamt fünf Jahren abdecken. Ab den Mobil-M-Tarifen ist Vodafone sei auch ein kostenloser Austausch des Smartphone-Akkus möglich.
Hintergrund solcher Angebote dürfte über alle Anbieter hinweg vor allem das Bestreben sein, Kunden langfristig an einen Vertrag zu binden.
Was da wohl das IPhone 17P max kosten wird im M Tarif ? Oder das neue Max.
Der Preis ist die UVP.
Du hast einen Ratenpreis von 30€ oder 40€ auf die Grundgebühr.
Beim Beispiel 40€: 24×40€=960€
960€-Gerätepreis ist die einmalige Zahlung.
Es gibt gelegentlich mal Aktionen, aber regulär gilt die oben genannte Rechnung.
Wenn man online schaut, wird einem nur eine Finanzierung auf 12, 24 oder 36 Monate angeboten.
Es gibt aber wohl auch noch subventionierte Verträge, bei denen dann der Tarif rechnerisch kostenfrei ist.
Ich empfehle Fraenk ohne Vertragsbindung für 10€ im Monat :) so mal als Alternative zu teuren Verträgen.
Haben die für 25 Euro mobiles Datenvolumen unlimeted dabei?
Das Angebot von Vodafone ist richtig stark…
Ja aber eben das Netz von Vodafone
Letztes Jahr bei der Black Week original Magenta Unlimited mit Roaming Schweiz für effektiv 15€ im Monat mitgenommen. War vorher bei Vodafone und auch dort zufrieden aber für 15€ musste ich einfach wechseln.
So habe ich es auch gemacht, ich bin so glücklich im Telekom Netz bei Fraenk und bin mittlerweile bei 40 GB für 10,- EUR. Das ist auch deutlich besser als das von Vodafone.
Die haben aber leider keine Visual Voicemail und ich benötige die. Habe oft das Handy komplett aus.
Genau dieses Angebot habe ich schon vor 2 Jahren bekommen bei einer Vertrags Verlängerung. Bin jetzt aber zu Telekom gewechselt weil Vodafone im Berlin und Richtung Polen nicht das beste Netz hat .Teilweise auf der Autobahn gar kein Empfang. Telekom Netz und Geschwindigkeit ist um Längen besser für meinen Bedarf .
Vielen Dank, dass langjährige (nicht nur Festnetz) Kunden, 15 Jahre, mal wieder nicht bedacht/belohnt werden.
Überall das gleiche.
Bin mal gespannt, was im Bezug auf meinen defekten Kabelreceiver passiert.
Als langjähriger Bestandskunde ist man ja scheinbar uninteressiert
Einfach gut verhandeln.
Ich habe bei Vodafone eine 500er Kabel Leitung mit FRITZ!Box, feste IP Adresse wegen HO, Kabel TV mit Apple TV und Festnetz Anschluss und bezahle seit Jahren schon 49€ pro Monat.
Das hat vor einigen Jahren einmal ordentlich gekracht, als man mir andere Preise unterjubeln wollte, seitdem wird der Vertrag nicht mehr angerührt.
Man bekommt als Bestandskunde nach Kündigung im Rahmen der Rückgewinnung mindestens vergleichbare Konditionen.
Bleibt das unbegrenzte Datenvolumen im Tarif M denn auch nach den 24 Monaten?
Nein
natürlich nicht, zumindest nicht offiziell – aber darüber würd ich mir heut noch keinen Kopf machen ! Entweder dann neu verhandeln, oder eben zum nächsten Anbieter, der seinerseits wieder Neukunden-Tarife auslobt – so geht halt dieses Spiel
Bin schon seit Jahren Vodafone Festnetzkunde.
Leider habe ich bei mir zu Hause aber kein Mobilfunkempfang mit Vodafone. Alle anderen Anbieter wie z. B. Telekom sind kein Problem.
Deshalb kommt Vodafone Mobilfunk für mich leider nicht in Frage.
Einfache Lösung: Wifi Calling aktivieren. So hast du keinerlei Empfangsprobleme bei Telefonaten zu Hause. Internet geht ja zu Hause über dein Festnetz.
Gibt es noch Festnetzkunden?
Damit ist internet und Festnetz gemeint
Mir kommt nix mehr anderes als Telekom ins Haus …. die anderen Netze haben mich alle enttäuscht
Spusu 100 GB 12,99. Monatlich kündbar. Vodafone Netz.
Bin mit Vodafone ohnehin unzufrieden. Daher uninteressant trotz meines Vodafone Festnetz u. Internet Vertrages.