Undolly: iPhone-App unterstützt beim Aussortieren von Fotos

Die im vergangenen Monat erschienene iOS-App Undolly will beim Aufräumen der Fotosammlung auf dem iPhone unterstützen. In der Regel drückt man sich ja vor dieser Aufgabe so lange wie möglich. Doch spätestens, wenn der Speicherplatz knapp wird, kommt man nicht mehr daran vorbei.

Zunächst einmal kann auch Undolly keine Wunder bewirken, sondern lediglich versuchen, doppelte oder ähnliche Fotos auf dem iPhone zu identifizieren, und den Nutzer dabei unterstützen, hier die Spreu vom Weizen zu trennen. Diesen Prozess will die App aber so einfach wie möglich gestalten.

Speicherplatz freischaufeln

Undolly analysiert zunächst die komplette Fotosammlung und zeigt an, wie viel Speicherplatz man potenziell einsparen kann. In der Folge präsentiert die App dann jeweils ähnliche oder gleiche Bilder in Gruppen und schlägt dabei auch gleich die vermeintlich beste dieser Aufnahmen vor.

Die von der App getroffene Auswahl basiert auf einer detaillierten Bildanalyse, bei der Faktoren wie Schärfe, Belichtung und Farbbalance, außerdem Gesichtsausdrücke, Blickrichtungen und geöffnete Augen erkannt werden. Auch die Bildkomposition und Metadaten wie Favoritenmarkierungen oder vorherige Bearbeitungen fließen dem Entwickler zufolge in die Bewertung ein. Der Entwickler betont, dass sämtliche Analysen lokal auf dem iPhone stattfinden und keinerlei Daten das Gerät verlassen.

Als Dauerlizenz oder zum Monatspreis

Bei einem kurzen Test hat sich die Bildanalyse von Undolly als sehr gute Basis erwiesen, die man dann Schritt für Schritt überprüfen und absegnen kann. Bei der manuellen Kontrolle kann man die jeweils in der Gruppe enthaltenen Bilder separat überprüfen und die zum Löschen markierten Kopien durch Antippen in den Papierkorb befördern.

Während sich die App kostenlos laden und in der Funktion ausprobieren lässt, ist zum Löschen der hierfür vorgemerkten Bilder entweder ein Einmalkauf für 17,99 Euro oder ein Abo erforderlich. Wenn man nur einmal aufräumen will, lässt sich dies zum Preis von 0,99 Euro für das Monatsabo erledigen.