Digitale Passbilder: Software und Technik machen Probleme

Wir haben bereits in der vergangenen Woche auf die mit der Umstellung auf digitale Passbilder verbundenen Probleme und Hürden hingewiesen. Die mit der neuen Technologie verbundenen Probleme scheinen nun allerdings größer als bislang erwartet. Zahlreiche Stadtverwaltungen in Deutschland sind offenbar gar nicht oder nur eingeschränkt in der Lage, die für die neuen Pässe benötigten digitalen Lichtbilder einzulesen oder zu erstellen.

Bilder: Bundesdruckerei

Probleme bereitet den Kommunen einerseits die für das Einlesen der digitalen Bilder benötigte Software. Anstatt der bislang genutzten gewöhnlichen Papier- oder Digitalfotos erstellen die zertifizierten Fotostudios nun einen sogenannten Data-Matrix-Code. Das ist eine Art QR-Code, der die Informationen für den Abruf des digitalen Passbilds beinhaltet.

Darüber hinaus fehlen offenbar vielerorts die für das Anfertigen der Bilder vor Ort benötigten, von der Bundesdruckerei verantworteten und ausgelieferten Fotoautomaten. Wo diese Geräte vorhanden sind, melden die Kommunen zum Teil ebenfalls Probleme bei der Verwendung und fordern die Bürger auf, wie seither ausgedruckte biometrische Passbilder in Papierform zu ihren Terminen mitzubringen. Die offizielle Regelung des Bundes sieht vor, dass die Behörden in begründeten Ausnahmefällen noch bis zum 31. Juli klassische Passfotos akzeptieren dürfen.

Lieferengpässe und Softwareprobleme

Eine aktuelle Umfrage des SWR bei Behörden in Baden-Württemberg verdeutlicht den Umfang der Probleme. So haben die Städte die benötigten Geräte von der Bundesdruckerei zum Teil gar nicht oder nur deutlich weniger als bestellt erhalten. Die Stadt Villingen-Schwenningen hat dem Bericht zufolge insgesamt zehn der sogenannten PointID-Stationen bestellt, jedoch bisher nur eine erhalten.

Die Bundesdruckerei gibt sich erst gar nicht der Illusion hin, dass der geplante Zeitrahmen eingehalten wird. Gegenüber dem SWR hat das Staatsunternehmen schwammig verlauten lassen, dass „im Laufe dieses Sommers voraussichtlich ein Großteil“ der Kommunen in Deutschland über Geräte zur Lichtbilderfassung verfügen werde.

Dazu kommen dann auch noch Softwareprobleme im Zusammenhang mit der Foto-Cloud, von der die Behörden die bei Fotografen oder Anbietern wie DM extern erstellen, zertifizierten Passbilder abrufen können. Der Dienstleister für Baden-Württemberg hat hier eine aktuelle Softwarestörung bestätigt und arbeite daran, diese schnellstmöglich zu beheben.