Umfangreiche Videoeffekt-App Riveo: Mit Abo, trotzdem sehenswert

Wir haben eine App-Empfehlung mit Fußnote für euch: Die an sich wirklich sehenswerte Videoeffekt-Applikation Riveo implementiert nämlich zwei Eigenarten, denen wir grundsätzlich eher verhalten gegenüberstehen.

Account und Abo-Zahlungen

Zum einen synchronisiert die Anwendung eure Vorlagen und Favoriten nicht über Apples iCloud unter den verbundenen Geräten, sondern über einen eigenen Onlineservice und setzt für die Nutzung des automatischen Abgleichs eine kurze Registrierung über „Mit Apple anmelden“ voraus.

Zum anderen nimmt Riveo keine Einmalzahlung für den Vollzugriff auf alle vorhandenen Funktionen entgegen, sondern bietet lediglich ein Abonnement-Zugriff an, für den jährliche Kosten von 30 Euro fällig werden.

Aber wahrscheinlich sind wir hier einfach nur zu alt und damit auch nicht unbedingt die Kernzielgruppe der Effekt-Anwendung, die sich um die Aufbereitung von selbst aufgenommenen Videos und Bildern zum Teilen im Freundeskreis, in sozialen Netzen und auf Plattformen wie TikTok konzentriert.

Viel Liebe zum Detail

Uns ist Riveo durch die Liebe zum Detail aufgefallen, die der in Berlin ansässige Entwickler Marcus Eckert in vielen Bereichen seiner Applikation sichtbar werden lässt. Wer die frisch im App Store erhältliche Aktualisierung lädt, kann sich davon bereits einen Eindruck während der Anzeige des Beipackzettels machen, der die Update-Notizen grafisch ansprechend und mit beispielhaften Animationen versehen aufbereitet.

Riveo zockt euch nicht ab, sondern bietet mehrere Video-Vorlagen zur kostenlosen Nutzung an, die ein ganz gutes Gefühl von Aufbau, Funktion und Workflow der Anwendung vermitteln. Diese ist in der Lage, eure Videos mit den verfügbaren Effekten zu versehen, kann die bewegten Bilder darüber hinaus aber auch schneiden, in ihrer Abspielgeschwindigkeit verändern, skalieren, transformieren, teilen, um KI-Inhalte ergänzen und auf Wunsch sogar mit Untertiteln versehen.

Für ambitionierte Videomacher

Riveo bietet ein unglaublich umfangreiches Repertoire an kreativen Vorlagen, funktionalen Werkzeugen und brauchbaren Schnittkapazitäten an, deren Reiz umso größer ist, je wichtiger die Rolle ausfällt, die kurze Videos in eurem Alltag spielen.

Für uns sticht Riveo jedenfalls aus dem breiten Angebot der Videoeffekt-Applikationen hervor und landet damit nun auch auf eurem Radar. Unabhängig davon, dass wir uns persönlich dennoch einen iCloud-Abgleich und die Möglichkeit zum Einmalkauf wünschen würden.