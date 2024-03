Neu von Soundcore: AeroFit und AeroFit Pro ab 11. März

Die auf Audioprodukte spezialisierte Anker-Marke Soundcore vergrößert ihr Ohrhörer-Portfolio und wird in knapp zwei Wochen die beiden neuen Open-Ear-Modelle AeroFit und AeroFit Pro auf den Markt bringen.

AeroFit und AeroFit Pro

Die AeroFit-Modelle sollen liefern, womit konventionelle In-Ear- und Over-Ear-Kopfhörer noch ihre Schwierigkeiten haben: Eine hochwertige Klangqualität, ohne signifikante Einbußen bei der Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen. Die neue Produktlinie richtet sich dabei insbesondere an Sportler und aktive Menschen, die sich bewegen und gleichzeitig auf ihre Umgebung achten müssen, dabei aber dennoch nicht auf einen selbstgewählten Klangteppich verzichten wollen.

Soundcore will bei der Fertigung der AeroFit auf ein besonders hautfreundliches Material gesetzt haben und verspricht stabilen Halt und guten Klang ohne die Gehörgänge dabei zu verschließen. Technisch setzen die AeroFit auf den LDAC-Codec und bringen die Unterstützung für 3D-Audio mit. Trotz der offenen Bauweise sollen die neuen Ohrhörer nicht nach außen abstrahlen. Mitreisende in Bus, Bahn oder Flugzeug werden so nicht von der eigenen Musik gestört.

42 bis 46 Stunden Akku

Die neuen Ohrhörer sind mit einer IPX5-Zertifizierung gegen Schweiß geschützt und bringen es auf eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Stunden pro Ladung. Berechnet man die Reserve des mitgelieferten Ladecases ein, kommen die AeroFit auf insgesamt 46 Stunden.

Erhältlich werden die neuen Ohrhörer ab dem 11. März sein. Dann lassen sich die AeroFit in vier verschiedenen Farben sowohl auf der Soundcore-Website als auch bei Amazon und im MediaMarkt zu Preisen zwischen 129,99 Euro und 169,99 Euro mitnehmen. Wichtigster Unterschied zwischen AeroFit und AeroFit Pro: Die Pro-Modelle setzen auf größere Treiber (16,2 statt 14 Millimeter) und eine längere Akkulaufzeit (46 statt 42 Stunden).