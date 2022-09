Ultra Orange: Nomad mit neuen iPhone-Hüllen und Watch-Armbändern

Falls ihr mit den neuen Orange-Tönen so gar nichts anfangen könnt, hält Nomad seine neuen Produkte für die Apple Watch Ultra und die iPhone-14-Serie von Apple aber auch in anderen Farben bereit. Als Alternativen stehen auch Grau oder ein schmutziges dunkles Gründ zur Wahl.

Mit seiner Ultra Orange Collection will der Zubehöranbieter Nomad insbesondere Käufer der von morgen an erhältlichen Apple Watch Ultra ansprechen. Ein knallig orangefarbenes, wasserdichtes Armband greift die Farbakzente am Action-Button und der Krone der Uhr auf und kostet gerade mal halb soviel wie Apples Original-Armbänder.

