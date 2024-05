Ugreen: Neuer MagSafe-Klappladewürfel mit und ohne Qi2

Der Zubehör-Anbieter Ugreen scheint mit seinen heutigen Neuveröffentlichungen die Frage zu beantworten, wie viel teurer das iPhone-Zubehör wird, wenn zusätzlich Geld für die Qi2-Zertifizierung in die Hand genommen werden muss.

Zwei neue Schreibtisch-Ladestationen

So hat Ugreen jetzt zwei neue Schreibtisch-Ladestationen vorgestellt, die bis auf den verbauten Induktiv-Ladestandard nahezu identisch ausfallen. Einziger Unterschied: Während das Standard-Modell das iPhone lediglich mit einer Ladeleistung von 7,5 Watt lädt, liefert das Qi2-Modell bis zu 15 Watt Ladeleistung. Der teurere Würfel ist also in der Lage, aufgelegte Geräte etwas schneller mit Strom zu versorgen.

Beide Modelle werden mit einem 100 Zentimeter langen Ladekabel angeboten und besitzen einen zusätzlichen USB-C-Port. Ugreen bewirbt die neue 2-in-1-Ladestation als Urlaubsbegleiter, der nur 205 Gramm wiegt und es auf Maße von 6,00 cm x 6,00 cm x 4,88 cm bringt.

Ugreen hebt außerdem hervor, dass die neuen Ladestationen mit einer intelligenten Chip-Technologie ausgestattet sind, die den Ladevorgang optimiert und die Sicherheit der Geräte durch Schutz vor Überhitzung, Überladung und Kurzschlüssen gewährleistet.

Mit Rabatten zur Markteinführung

Ob sich der Spaß jedoch lohnt, müsst ihr selbst entscheiden. Während das reguläre Gerät einen Preis von 39,99 Euro trägt, verlangt Ugreen für das Qi2-Gerät einen Listenpreis von 59,99 Euro. Und nicht nur die Listenpreise unterscheiden sich, auch die zur Markteinführung gewährten Rabatte. Das Standard-Modell wird mit 25 Prozent-Coupon für nur noch 29,99 Euro angeboten, das Qi2-Modell kommt mit 20 Prozent-Coupon auf einen reduzierten Gesamtpreis von 47,99 Euro.

Hier wollen wir kurz an die Vorstellung des ISDT Zip erinnern, das zwar nicht ganz so edel daherkommt, dafür jedoch zwei USB-C-Ausgänge mit jeweils 33 Watt besitzt und über eine eigene Auflagefläche für die Apple Watch verfügt.