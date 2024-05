Ein Blatt, vier Faltungen: Ein schneller iPhone-Ständer aus Papier

Folgende Situation: Ihr habt es euch gerade im Flugzeug beziehungsweise im Zugabteil gemütlich gemacht, das iPhone in der Hand und eigentlich geplant, die kommende Dreiviertelstunde mit einer bereits auf dem Gerät gesicherten Serienfolge zu verbringen.

Was jetzt auffällt: ihr habt eigentlich keine Lust, das iPhone die ganze Zeit in der Hand zu halten. Selbstredend schlagen die Versuche, das Gerät ohne Schutzhülle auf dem rutschigen Klapptisch aufzurichten, alle fehl.

Hier können wir euch einen schnellen Origami-Tipp mit auf den Weg geben, der weniger als eine Minute Zeit in Anspruch nimmt, nur vier Faltungen benötigt und mit jedem beliebigen DIN-A4-Blatt durchgeführt werden kann.

Ein Blatt, vier Faltungen

Erster Schritt: Macht aus dem DIN-A4-Blatt ein DIN-A5-Blatt, legt dieses also einmal im Querformat vor euch auf den Tisch, faltet es in der Hälfte und teilt dieses dann in zwei Hälften – ihr benötigt nur eine.

Mit dem DIN-A5-Blatt in der Hand faltet ihr dieses nun so, dass der obere Rand auf ganzer Länge an den linken Rand des Papiers stößt, also so, wie auch die meisten Papierflieger beginnen. Klappt das Blatt wieder auf und führt denselben Schritt zur anderen Richtung aus.

Dreht das Blatt nun einmal auf seine Rückseite und klappt den rechteckigen Bereich unterhalb des gefalteten Dreiecks auf eben jenes Dreieck. Dreht das Blatt wieder um und faltet das Dreieck auf. Am besten ihr konsultiert für diesen und den nächsten Schritt das unten eingebettete Video. Hier sind zwei Fotos:

Habt ihr die vier Schritte absolviert? Solltet ihr vor euch auf dem Tisch eine kleine, aufrecht stehende Papierpyramide sehen, der nun nur noch eine abschließende Lippe gefaltet wird, in die das iPhone eingesetzt wird. Sobald das iPhone auf das Papier gelegt wird, klappt sich das kleine nach oben zeigende Dreieck nun in eure Richtung und hält das Gerät geradezu fest.

Mit angenehmem Blickwinkel aufgerichtet, lässt sich hier nun problemlos bei einem Video entspannen, ohne dass ihr euer Gerät dafür die ganze Zeit in der Hand halten müsst.

Video: Ein schneller iPhone-Ständer aus Papier