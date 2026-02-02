Ankers beste Reise-Powerbank aktuell für 85 Euro erhältlich

Der Zubehör-Anbieter Anker hat im Vorfeld des Valentinstags zahlreiche Hardware-Produkte im Preis gesenkt. Zu den reduzierten Artikeln zählt auch die Laptop-Powerbank mit 25.000 mAh Kapazität, die aktuell für 85 Euro angeboten wird.

Auch aktuell wieder mit auf Reisen

Wir können den mobilen Energiespeicher aus eigener Erfahrung empfehlen und treten keine Reise mehr ohne den Stromspeicher an, der mit zwei fest integrierten USB-C-Kabeln ausgestattet ist.

Die Powerbank stellt über USB-C eine maximale Ladeleistung von bis zu 100 Watt bereit und eignet sich damit nicht nur für iPhone und iPad, sondern auch für leistungsfähigere Geräte wie MacBooks. Insgesamt lassen sich bis zu vier Geräte gleichzeitig anschließen. Neben einem klassischen USB-A- und einem USB-C-Port verfügt der Akku über zwei fest integrierte USB-C-Kabel.

Eines davon ist kurz gehalten und dient zugleich als Trageschlaufe, das zweite lässt sich aus dem Gehäuse herausziehen und wird bei Nichtgebrauch wieder platzsparend eingerollt.

Ein integriertes Display informiert über den aktuellen Ladezustand, die genutzten Anschlüsse sowie die jeweils anliegende Leistung. Zusätzlich zeigt es die bisherigen Ladezyklen an. Diese Angaben erleichtern es, den Zustand des Akkus langfristig im Blick zu behalten.

Nachfolger (noch) zu teuer

Wir haben die Powerbank zum Marktstart im vergangenen März ausprobiert. Das Gewicht ist mit rund 600 Gramm zwar nicht ohne, dennoch ist der Akku gut transportierbar und robust verarbeitet. Die maximale Gesamtausgangsleistung von bis zu 165 Watt reicht aus, um mehrere Geräte parallel zügig mit Energie zu versorgen.

Zwar hat Anker mit seinen Prime-Modellen inzwischen schon eine neue Geräte-Generation am Start, das am ehesten vergleichbare Modell mit 26.250 mAh Kapazität, 3 Ports und 300 Watt Ausgangsleistung kostet mit seinen 169,99 Euro jedoch mehr als das Doppelte, trotz laufender Angebotsaktion – ganz ohne integrierte USB-C-Kabel.