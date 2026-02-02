Auch jetzt wieder mit auf der Piste
Ankers beste Reise-Powerbank aktuell für 85 Euro erhältlich
Der Zubehör-Anbieter Anker hat im Vorfeld des Valentinstags zahlreiche Hardware-Produkte im Preis gesenkt. Zu den reduzierten Artikeln zählt auch die Laptop-Powerbank mit 25.000 mAh Kapazität, die aktuell für 85 Euro angeboten wird.
Auch aktuell wieder mit auf Reisen
Wir können den mobilen Energiespeicher aus eigener Erfahrung empfehlen und treten keine Reise mehr ohne den Stromspeicher an, der mit zwei fest integrierten USB-C-Kabeln ausgestattet ist.
Die Powerbank stellt über USB-C eine maximale Ladeleistung von bis zu 100 Watt bereit und eignet sich damit nicht nur für iPhone und iPad, sondern auch für leistungsfähigere Geräte wie MacBooks. Insgesamt lassen sich bis zu vier Geräte gleichzeitig anschließen. Neben einem klassischen USB-A- und einem USB-C-Port verfügt der Akku über zwei fest integrierte USB-C-Kabel.
Eines davon ist kurz gehalten und dient zugleich als Trageschlaufe, das zweite lässt sich aus dem Gehäuse herausziehen und wird bei Nichtgebrauch wieder platzsparend eingerollt.
Ein integriertes Display informiert über den aktuellen Ladezustand, die genutzten Anschlüsse sowie die jeweils anliegende Leistung. Zusätzlich zeigt es die bisherigen Ladezyklen an. Diese Angaben erleichtern es, den Zustand des Akkus langfristig im Blick zu behalten.
Nachfolger (noch) zu teuer
Wir haben die Powerbank zum Marktstart im vergangenen März ausprobiert. Das Gewicht ist mit rund 600 Gramm zwar nicht ohne, dennoch ist der Akku gut transportierbar und robust verarbeitet. Die maximale Gesamtausgangsleistung von bis zu 165 Watt reicht aus, um mehrere Geräte parallel zügig mit Energie zu versorgen.
Zwar hat Anker mit seinen Prime-Modellen inzwischen schon eine neue Geräte-Generation am Start, das am ehesten vergleichbare Modell mit 26.250 mAh Kapazität, 3 Ports und 300 Watt Ausgangsleistung kostet mit seinen 169,99 Euro jedoch mehr als das Doppelte, trotz laufender Angebotsaktion – ganz ohne integrierte USB-C-Kabel.
Man darf wirklich nicht unerwähnt lassen das es ein echt großer, und schwerer Klotz ist für eine Powerbank….
Wird beim Flughafen auch stets aus meinem Rucksack gefischt und dann machen sie alle möglichen Tests, recht nervig.
Gab es schon für 74 Euro im Angebot. Also nicht wirklich ein top Preis.
Habe sie sogar für 65€ inkl. Versand bekommen. Man muss nur bisschen suchen.
Bei allen meiner Langstrecken-Flüge in letzter Zeit (4 verschiedene Airlines) war die Benutzung untersagt. Langsam gehen mir die Einsatzzwecke aus.
Aufgrund einer EASA Empfehlung setzen das mehr und mehr Airlines um, seit Januar auch die komplette Lufthansa Gruppe. Ich denke in ein bis zwei Jahren wirst du keine Airline mehr finden, wo du während des Fluges eine Power Bank nutzen darfst. Die Regelungen sagen noch dazu, dass sie weder im aufgegebenen Gepäck noch oben im Gepäckfach verstaut werden darf, du musst sie also während der Reise bei dir tragen oder in einer Tasche unter deinem Vordersitz verstauen. Es gab einfach zu viele Unfälle mit brennenden Akkus während Flügen.
Naja, 2025 gab es weltweit 80 Zwischenfälle, ein schwere davon.
Also nicht wirklich viel.
Aber okay, ein Fall ist einer zu viel, wenn wirklich etwas ernstes passiert.
Aber gibt es auf Langstrecken Flügen nicht sowieso USB-Stecker?
Ja, mittlerweile auch auf vielen Kurzstrecken.
Vorausgesetzt die funktionieren dann auch…auch lässt die Ladeleistung meiner Erfahrung nach sehr zu wünschen übrig.
Also ich frage mich immer wo denn alle hinreisen wo es keine Steckdosen oder USB Anschlüsse gibt. Als wenn jeder auf Dienstreise 10 Stunden arbeitet und permanent laden muss. Wenn man innerhalb von Europa durch die Reihen schaut im Flugzeug da arbeitet wirklich fast niemand und für andere Zwecke ist das etwas überdimensioniert.