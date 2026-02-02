iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 291 Artikel

Auch jetzt wieder mit auf der Piste

Ankers beste Reise-Powerbank aktuell für 85 Euro erhältlich
Artikel auf Mastodon teilen.
10 Kommentare 10

Der Zubehör-Anbieter Anker hat im Vorfeld des Valentinstags zahlreiche Hardware-Produkte im Preis gesenkt. Zu den reduzierten Artikeln zählt auch die Laptop-Powerbank mit 25.000 mAh Kapazität, die aktuell für 85 Euro angeboten wird.

100 Watt Max

Auch aktuell wieder mit auf Reisen

Wir können den mobilen Energiespeicher aus eigener Erfahrung empfehlen und treten keine Reise mehr ohne den Stromspeicher an, der mit zwei fest integrierten USB-C-Kabeln ausgestattet ist.

Die Powerbank stellt über USB-C eine maximale Ladeleistung von bis zu 100 Watt bereit und eignet sich damit nicht nur für iPhone und iPad, sondern auch für leistungsfähigere Geräte wie MacBooks. Insgesamt lassen sich bis zu vier Geräte gleichzeitig anschließen. Neben einem klassischen USB-A- und einem USB-C-Port verfügt der Akku über zwei fest integrierte USB-C-Kabel.

Akku Schriebtisch

Eines davon ist kurz gehalten und dient zugleich als Trageschlaufe, das zweite lässt sich aus dem Gehäuse herausziehen und wird bei Nichtgebrauch wieder platzsparend eingerollt.

Ein integriertes Display informiert über den aktuellen Ladezustand, die genutzten Anschlüsse sowie die jeweils anliegende Leistung. Zusätzlich zeigt es die bisherigen Ladezyklen an. Diese Angaben erleichtern es, den Zustand des Akkus langfristig im Blick zu behalten.

Produkthinweis
Anker Laptop Powerbank, 25.000mAh externer Akku mit 3X 100W USB-C Ports für Multi-Geräte-Ladeleistung, Integriertes +... 84,98 EUR 99,99 EUR

Nachfolger (noch) zu teuer

Wir haben die Powerbank zum Marktstart im vergangenen März ausprobiert. Das Gewicht ist mit rund 600 Gramm zwar nicht ohne, dennoch ist der Akku gut transportierbar und robust verarbeitet. Die maximale Gesamtausgangsleistung von bis zu 165 Watt reicht aus, um mehrere Geräte parallel zügig mit Energie zu versorgen.

Nachfolger

Zwar hat Anker mit seinen Prime-Modellen inzwischen schon eine neue Geräte-Generation am Start, das am ehesten vergleichbare Modell mit 26.250 mAh Kapazität, 3 Ports und 300 Watt Ausgangsleistung kostet mit seinen 169,99 Euro jedoch mehr als das Doppelte, trotz laufender Angebotsaktion – ganz ohne integrierte USB-C-Kabel.

Produkthinweis
Anker Prime Powerbank, 26250mAh, tragbares Ladegerät mit 3 Ports und 300W Ausgang, bidirektionales Laden,... 169,99 EUR 199,99 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
02. Feb. 2026 um 18:53 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 43.291 weitere hätten wir noch.
    10 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Man darf wirklich nicht unerwähnt lassen das es ein echt großer, und schwerer Klotz ist für eine Powerbank….

    Wird beim Flughafen auch stets aus meinem Rucksack gefischt und dann machen sie alle möglichen Tests, recht nervig.

    Antworten Melden

  • Gab es schon für 74 Euro im Angebot. Also nicht wirklich ein top Preis.

    Antworten Melden

  • Bei allen meiner Langstrecken-Flüge in letzter Zeit (4 verschiedene Airlines) war die Benutzung untersagt. Langsam gehen mir die Einsatzzwecke aus.

    Antworten Melden

    • Aufgrund einer EASA Empfehlung setzen das mehr und mehr Airlines um, seit Januar auch die komplette Lufthansa Gruppe. Ich denke in ein bis zwei Jahren wirst du keine Airline mehr finden, wo du während des Fluges eine Power Bank nutzen darfst. Die Regelungen sagen noch dazu, dass sie weder im aufgegebenen Gepäck noch oben im Gepäckfach verstaut werden darf, du musst sie also während der Reise bei dir tragen oder in einer Tasche unter deinem Vordersitz verstauen. Es gab einfach zu viele Unfälle mit brennenden Akkus während Flügen.

      Antworten Melden

      • Naja, 2025 gab es weltweit 80 Zwischenfälle, ein schwere davon.
        Also nicht wirklich viel.
        Aber okay, ein Fall ist einer zu viel, wenn wirklich etwas ernstes passiert.

    • Aber gibt es auf Langstrecken Flügen nicht sowieso USB-Stecker?

      Antworten Melden

  • Also ich frage mich immer wo denn alle hinreisen wo es keine Steckdosen oder USB Anschlüsse gibt. Als wenn jeder auf Dienstreise 10 Stunden arbeitet und permanent laden muss. Wenn man innerhalb von Europa durch die Reihen schaut im Flugzeug da arbeitet wirklich fast niemand und für andere Zwecke ist das etwas überdimensioniert.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43291 Artikel in den vergangenen 6729 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven