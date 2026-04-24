UGREEN bringt vollmagnetische USB-C-Kabel mit 240 Watt

Der Zubehörhersteller UGREEN erweitert sein Portfolio um ein neues USB-C-Kabel, das hohe Ladeleistungen unterstützt. Das Modell kombiniert eine maximale Leistungsaufnahme von bis zu 240 Watt mit einem magnetischen Mechanismus, der das Kabel automatisch in Form hält und ein Verheddern verhindern soll.

Das Kabel richtet sich an Nutzer, die häufig Geräte über USB-C laden und dies nicht nur an stationären Ladegerte tun, sondern ihre Strippen immer auch von A nach B transportieren (müssen).

Magnetische Hochleistungskabel

Im Unterschied zu klassischen Ladekabeln setzt das Modell auf integrierte Magneten entlang der Leitung. Diese sorgen dafür, dass sich das Kabel nach der Nutzung selbstständig zusammenrollt. Dadurch soll es sich einfacher verstauen lassen, nicht verheddern und weniger Platz in Taschen oder Rucksäcken einnehmen.

Solche Ansätze sind nicht neu, wurden bislang aber selten mit Hochleistungskabeln kombiniert. Die magnetischen Sync & Charge Strippen von Verbatim gibt es etwa nur in Ausführungen mit 60 oder 100 Watt Ladeleistung. Die Magnet-Kabel von Baseus sind in der Regel ausverkauft.

Technisch unterstützt das Kabel den Standard Power Delivery 3.1. Damit sind Ladeleistungen von bis zu 240 Watt möglich, sofern Netzteil und Endgerät diese Werte ebenfalls unterstützen. In der Praxis profitieren vor allem leistungsstärkere Notebooks davon. Auch aktuelle iPhone-Generationen werden hingegen maximal mit 30 Watt geladen

Datenübertragung nur mit USB 2.0

Ein integrierter E-Marker-Chip überwacht Spannung und Stromstärke während des Ladevorgangs. Dadurch sollen Überlastungen und Spannungsspitzen vermieden werden. Ergänzend setzt der Hersteller auf ein verstärktes Gehäuse und einen Nylon-Textilmantel, der das Kabel widerstandsfähiger gegen Abnutzung machen soll.

Bei der Datenübertragung bleibt das Modell hingegen auf dem Niveau von USB 2.0 mit bis zu 480 Megabit pro Sekunde. Preislich liegt das neue Magnetkabel bei rund 17 Euro. Zum Vergleich: Die No-Name-Konkurrenz startet bei etwa 10 Euro.