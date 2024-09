Ugreen baut sein Smiley-Display auch in Akkus ein

Puh, ja. UGREEN hat schon vor einiger Zeit damit begonnen, Ladegeräte und weiteres Zubehör mit Displays auszustatten, auf denen Smileys über die aktuellen Gerätefunktionen informieren. Dieses Konzept wird nun über weitere Produktbereiche hinweg fortgeführt. Dazu zählt künftig auch eine mit MagSafe kompatible Powerbank.

Qi2-Powerbank mit Display

Die Ugreen Uno Powerbank unterstützt den Ladestandard Qi2 und kann kompatible Geräte kabellos mit bis zu 15 Watt laden. Alternativ dazu besteht auch die Möglichkeit, über ein USB-C-Kabel bis zu 20 Watt Ladeleistung zu beziehen. Das USB-C-Kabel ist fest in den Akku integriert und wird auch zum Aufladen des Akkus verwendet. Zusätzliche Anschlüsse stehen nicht zur Verfügung.

Die Uno Powerbank hat eine Kapazität von 10.000 mAh und ist auf der Rückseite mit einem Display ausgestattet, auf dem stilisierte Smileys über den Ladevorgang oder Status informieren. Dank eines ausklappbaren Bügels kann man den Akku auch als iPhone-Standfuß verwenden. Informationen zum Verkaufsstart und den Preisen auf dem deutschen Markt liegen noch nicht vor.

Magnetische Tischladestation

Ein weiterer Neuzugang im Uno-Portfolio von Ugreen ist das 2-in-1 Kombi-Ladegerät in Würfelform, mit dessen Hilfe sich ein MagSafe-iPhone laden und auch in einem angenehmen Blickwinkel aufstellen lässt. Zudem steht eine USB-C-Buchse für den Anschluss weiterer Geräte zur Verfügung. In der Gerätefront findet sich hier auch wieder ein Display integriert, auf dem in Form von Smiley-Ausdrücken über den aktuellen Status informiert wird.

Darüber hinaus wird es das Ugreen Mini-Ladegerät im Roboter-Design künftig auch mit 100 Watt Leistung geben.

Uno-Geräte zum Teil bereits erhältlich

Während man hierzulande wohl noch ein wenig auf die oben genannten Neuvorstellungen warten muss, ist ein Teil der Smiley-Produkte von Ugreen schon längere Zeit in Deutschland erhältlich: