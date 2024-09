EcoFlow Delta Pro 3: Verkaufsstart für das neue Powerstation-Flaggschiff

EcoFlow bringt gleich mehrere neue PowerStations an den Start. Unter anderem ist jetzt auch das neue Topmodell Delta Pro 3 in Deutschland verfügbar. Wir haben ja im Vorfeld bereits über die anstehende Produktneuheit berichtet.

Als neues Flaggschiff-Modell von EcoFlow speichert die Delta Pro 3 standardmäßig bis zu 4 kWh Energie und lässt sich mit mithilfe von Zusatzakkus auf eine Gesamtspeicherkapazität von 12 kWh erweitern. Das Gerät lässt sich mithilfe von direkt verbundenen Solarpanels, über einen Wechselrichter angeschlossenen Balkonkraftwerken oder auch an der Steckdose aufladen.

Die gespeicherte Leistung lässt sich unter anderem über vier Schuko-Steckdosen und Anschlüsse für USB-C und USB-A entnehmen. Die maximale Ausgangsleistung beträgt insgesamt 4.000 Watt sowie kurzzeitig im sogenannten „Surge-Modus“ bis zu 8.000 Watt.

EcoFlow bietet die Delta Pro 3 ab heute auf seiner Webseite zur Bestellung an. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 3.299 Euro.

Delta 3 Plus lässt sich am schnellsten laden

Das ebenfalls neue Modell Delta 3 Plus wird von EcoFlow als die weltweit schnellste Powerstation bezeichnet. Dank der vom Hersteller verbauten X-Stream-Technologie lässt sich die Station mit einer Kapazität von 1.024 Wattstunden in nur 56 Minuten komplett aufladen. Alternativ zur Steckdose lassen sich auch hier Solarpanels oder eine Autosteckdose als Stromquelle zum Auftanken verwenden. Angeschlossene Geräte kann der Akku mit einer Leistung von bis zu 1.800 Watt versorgen.

River-Serie von EcoFlow überarbeitet

Darüber hinaus hat EcoFlow drei neue Geräte aus seiner River-Serie angekündigt. Die Modelle River 3, River 3 Plus, River 3 Max und River 3 Max Plus wollen durch kompakte Bauform glänzen und zielen auf Nutzer, die eine möglichst portable Stromspeicherlösung suchen. Mit einer Kapazität zwischen 245 und 858 Wattstunden ausgestattet sind die neuen River-Modelle in der Lage, angeschlossene Geräte mit bis zu 600 Watt zu versorgen.

Die neuen Modelle aus den Produktreihen Delta und River kommen EcoFlow zufolge ebenfalls noch in diesem Jahr auf den europäischen Markt.