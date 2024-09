Neuer Apple Store Schweden öffnet passend zum iPhone-Verkaufsstart

Wenn Apple in diesem Jahr nicht von seinem üblichen Zeitplan abweicht, sollten die neuen Modelle von iPhone und Apple Watch vom 20. September an erhältlich sein. Als Bestätigung dafür kann man die Tatsache sehen, dass Apple diesen Tag ausgewählt hat, um in einem Vorort von Stockholm ein viertes Ladengeschäft in Schweden zu eröffnen.

Der in der Mall of Scandinavia in Solna beheimatete neue Apple Store dürfte die neuen Modelle von iPhone und Apple Watch dann wie alle anderen Apple-Ladengeschäfte rund um den Globus von diesem Tag an sowohl an Vorbesteller ausgeben als auch direkt zum Verkauf anbieten – vorausgesetzt, die Lagerbestände sind hierfür ausreichend.

Wie meistens im Zusammenhang mit der Eröffnung neuer Apple Stores wird auch zur neuen Schweden-Filiale ein eigens für diesen Anlass angefertigtes Hintergrundbild angeboten. Die Grafik wurde von der Illustratorin Henrietta Nyvang erstellt und lässt sich kostenlos für die Verwendung auf dem iPhone, iPad oder Mac laden.

Noch 3 Tage bis zum Apple-Event

Bis zur Vorstellung der neuen iPhone-Modelle ist es ansonsten nur noch wenige Tage hin. Diesmal begleitet uns das September-Event von Apple direkt am Montag zum Start in die Woche.

Ab 19 Uhr präsentiert das Apple-Führungsteam um Tim Cook am 9. September nicht nur das iPhone 16 in seinen Standard- und Pro-Ausführungen, sondern wir werden auch die neue Apple Watch Series 10 und vielleicht auch eine weitere Überarbeitung der Apple Watch Ultra zu Gesicht bekommen. Dass Apple im Beiprogramm auch neue AirPods vorstellt, gilt ebenfalls als sicher.

Die Veranstaltung lässt sich wie üblich auch in diesem Jahr wieder live mitverfolgen. Ihr könnt euch die Videoübertragung auf der Apple-Webseite sowie in der TV-App von Apple ansehen. Zudem bietet Apple seine Livestreams nun schon seit einigen Jahren auch parallel auf YouTube an. Die Videoplattform von Google hält dafür längst eine Platzhalterseite bereit.