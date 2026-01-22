iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 222 Artikel

Bereits im September angekündigt

Übersetzungen in WhatsApp für alle Nutzer verfügbar
17 Kommentare

WhatsApp hat ja bereits im vergangenen Jahr angekündigt, dass Nutzer nun die Möglichkeit haben, Nachrichten direkt in der App zu übersetzen. Mit der Bereitstellung haben sich die Entwickler der App jedoch Zeit gelassen. WhatsApp zufolge sollte die Funktion jetzt allerdings tatsächlich für alle Nutzer der Messenger-App verfügbar sein.

Die Übersetzungsfunktion von WhatsApp ermöglicht es, Textnachrichten, die man gesendet oder empfangen hat, in verschiedene Sprachen zu übertragen. Das Ganze funktioniert sowohl in Einzel- wie auch in Gruppenchats. Die Option beschränkt sich allerdings nur auf die in Textform vorliegenden Nachrichten, ergänzende Inhalte wie Standorte, Dokumente, Kontakte, Sticker oder animierte Bilder sind von dieser Funktion ausgenommen.

Whatsapp Uebersetzung

Die Übersetzung erfolgt direkt aus dem jeweiligen Chat heraus. Dazu tippt man die Nachricht, die man übersetzen möchte und hält den Finger darauf, bis das Menü „Mehr“ erscheint. Mit der Option „Übersetzen“ ruft man dann ein Auswahlfenster für die gewünschten Sprachen auf. Für Sprachen, die bislang nicht auf dem Gerät verfügbar sind, muss zunächst ein entsprechendes Sprachpaket geladen werden. Diese Dateien werden lokal gespeichert und können bei späteren Übersetzungen direkt wiederverwendet werden.

Im Hintergrund arbeitet eine iOS-Funktion

Auf dem iPhone nutzt WhatsApp hierfür die mit iOS 26 eingeführten Übersetzungsfunktionen. Insgesamt stehen Nutzern somit mehr als 19 Sprachen zur Verfügung und die Verarbeitung der Inhalte erfolgt ausschließlich lokal auf dem Gerät.

Die Verwaltung der heruntergeladenen Sprachen läuft dementsprechend über die Einstellungen der mit iOS 26 standardmäßig installierten Übersetzungs-App. Im Menü „Sprachen“ werden dort auch die über WhatsApp auf das iPhone geladenen Sprachen angezeigt und können bei Bedarf durch eine Wischgeste nach links wieder gelöscht werden.

22. Jan. 2026 um 15:44 Uhr


    17 Kommentare bisher.

  • Und die Transkription von Sprachnachrichten haben sie offenbar wortlos wieder gestrichen.
    Nicht dass die je besonders gut funktionierte.

    Antworten Melden

  • Auf die warte ich ebenfalls vergeblich. Oder einen Schalter für das Nichtempfangem von Sprachnachrichten. :))

    Antworten Melden

  • Leider unterstützt iOS nur sehr wenige Sprachen.
    Das ist echt nervig, da ich viel mit Tschechen zu tun habe und immer den Umweg über copy and paste gehen muss.
    Warum kann man in iOS nicht einfach selbst den Übersetzer für das System einstellen. Z.B. Deepl als Standard.

    Antworten Melden

  • Wann bekommt endlich jeder die iOS 26 Anpassung an liquid Design????

    Antworten Melden

  • Schade, dass man nicht den ganzen chat per se übersetzen kann.

    Antworten Melden

  • Bei AirBnB werden alle Nachrichten automatisch übersetzt, einfach als Grundeinstellung. Man bekommt gar nicht mit, dass der Gegenüber eine andere Sprache spricht (respektive schreibt). Ich verstehe nicht warum man das in Messengern nicht auch einfach hinbekommt.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Ich hab noch nicht mal das Liquid Glass Update für mein iPhone 15 Pro. iOS 26 ist seit September draußen. Das ist wirklich peinlich, WhatsApp.

    Antworten Melden

