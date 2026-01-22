Übersetzungen in WhatsApp für alle Nutzer verfügbar

WhatsApp hat ja bereits im vergangenen Jahr angekündigt, dass Nutzer nun die Möglichkeit haben, Nachrichten direkt in der App zu übersetzen. Mit der Bereitstellung haben sich die Entwickler der App jedoch Zeit gelassen. WhatsApp zufolge sollte die Funktion jetzt allerdings tatsächlich für alle Nutzer der Messenger-App verfügbar sein.

Die Übersetzungsfunktion von WhatsApp ermöglicht es, Textnachrichten, die man gesendet oder empfangen hat, in verschiedene Sprachen zu übertragen. Das Ganze funktioniert sowohl in Einzel- wie auch in Gruppenchats. Die Option beschränkt sich allerdings nur auf die in Textform vorliegenden Nachrichten, ergänzende Inhalte wie Standorte, Dokumente, Kontakte, Sticker oder animierte Bilder sind von dieser Funktion ausgenommen.

Die Übersetzung erfolgt direkt aus dem jeweiligen Chat heraus. Dazu tippt man die Nachricht, die man übersetzen möchte und hält den Finger darauf, bis das Menü „Mehr“ erscheint. Mit der Option „Übersetzen“ ruft man dann ein Auswahlfenster für die gewünschten Sprachen auf. Für Sprachen, die bislang nicht auf dem Gerät verfügbar sind, muss zunächst ein entsprechendes Sprachpaket geladen werden. Diese Dateien werden lokal gespeichert und können bei späteren Übersetzungen direkt wiederverwendet werden.

Im Hintergrund arbeitet eine iOS-Funktion

Auf dem iPhone nutzt WhatsApp hierfür die mit iOS 26 eingeführten Übersetzungsfunktionen. Insgesamt stehen Nutzern somit mehr als 19 Sprachen zur Verfügung und die Verarbeitung der Inhalte erfolgt ausschließlich lokal auf dem Gerät.

Die Verwaltung der heruntergeladenen Sprachen läuft dementsprechend über die Einstellungen der mit iOS 26 standardmäßig installierten Übersetzungs-App. Im Menü „Sprachen“ werden dort auch die über WhatsApp auf das iPhone geladenen Sprachen angezeigt und können bei Bedarf durch eine Wischgeste nach links wieder gelöscht werden.